Geleceğin tiyatrocuları seçildi

Şahinbey Belediyesi tarafından kurulan Sadri Alışık Tiyatro Okulu seçmeleri; Türk Tiyatrosu’nun usta isimleri tarafından yapıldı.

Şahinbey Belediyesi tarafından kurulan Sadri Alışık Tiyatro Okulu seçmeleri Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Usta tiyatrocular tarafından yapılan seçmelere 1000’in üzerinde Şahinbeyli başvurulurken, yapılan mülakatlar sonrasında 21 başarılı öğrenci Sadri Alışık Tiyatro Okulu’na seçildi. Ocak 2023 yılında başlayacak olan tiyatro kursu; haftanın 3 günü 7 saat verilecek.

İki yıl boyunca hafta içi tam gün sürecek derslerde kursiyerlere; bir oyuncunun sahip olması gereken, sorumluluk, bireysel tavır, farkındalık, sanatsal disiplin ve çok yönlü bakış açısı gibi özellikleri kazandırılması hedefleniyor.

Okulumuzdan önemli sanatçılar yetişecektir

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak sanata ve spora önem verdiklerini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak kentimizi eğitim, kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirecek faaliyetlerimize devam ediyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak Sadri Alışık Tiyatro Okulu’nu kurduk. Hemşerilerimiz tiyatro okulumuza yoğun ilgi gösterdiler. Usta tiyatrocular tarafından yapılan seçmelerde 21 başarılı gencimiz eğitim için hak kazandı. İki yıl sürecek olan eğitim haftanın 3 günü 7 saat verilecek. İstanbul’dan gelen eğitmenler tarafından verilecek olan eğitimler sonrasında Gaziantep’imizden önemli sanatçıların çıkacağına inanıyorum” dedi.