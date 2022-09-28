Geleceğin Tasarımcıları Halı Fabrikasını Ziyaret Etti

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğinin girişimleri ile Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü altında açılan, konusunda Türkiye’nin ilk ve tek olma özelliği taşıyan Halı Tasarımı Programı’na yönelik bir oryantasyon programı düzenlendi. Öğretim elemanları ve 2022-2023 öğretim yılında kayıt yaptıran öğrenciler, makine halısının üretim aşamalarını Şahan Halı’yı ziyaretleri esnasında yerinde inceleme imkânı buldular. Makine halısının hammaddeden ipliğe, dokumadan konfeksiyona, kalite kontrolden ambalajlamaya kadar bütün üretim süreçlerini işin uzmanlarından dinleyen öğrenciler, fabrikadaki üretim aşamalarına tanık oldular.

İlk olarak 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayan Halı Tasarımı Programına, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni kayıt yapan öğrencilerin ürünü ve sektörü tanımaları için bir fabrika gezisi organize edildi. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından organize edilen ziyarette showroom gezisi ile başlayan teknik gezi, fabrikanın üretim ve paketleme bölümlerinin ziyaretiyle devam etti. İyi bir halı tasarımcısı olmanın yolunun halı üretiminin her aşamasını iyi bilmekten geçtiğini vurgulayan işletme sahibi Ali Şahan “Kendinizi, işinizde en iyi olmak için geliştirin. Ebatlamayı ve desinatörlüğü bilmeden, bu aşamada emek ve zaman harcamadan, iyi bir tasarımcı olunamaz. Üretim süreçlerini ve desinatörlerin çalışma mantığını kavrayan tasarımcılar, daha başarılı çalışmalara imza atarlar.” dedi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Aydoğan öğrencilere sektörün yapısı ile ilgili bilgiler ve tavsiyeler verdi. Aydoğan, yaptığı açıklamalarda “İyi bir tasarımcı olmak, benzerlerinize kıyasla bazı özelliklerinizle öne çıkabilmenize bağlıdır. Küresel trendler, tüketici tercihlerindeki gelişmeler, ilgili sektörlerdeki gelişmeler konusundaki çalışmalar ve akademik makaleler büyük ölçüde İngilizce hazırlanmaktadır. Tercüme edilmesini beklemeden güncel gelişmelere hâkim olabilmek için yabancı dil çok önemlidir. Halının üretim aşamalarını ve kullanılan hammaddelerin özelliklerini iyi tanımak, yenilik geliştirme konusunda en önemli altyapınız olacaktır. Tasarım yazılımlarını etkin kullanabilmek de size nitelik katacak bir beceri olacaktır. 4 yıllık öğrenim hayatınızı kendinize yatırım yaparak geçirmeye bakın.” tavsiyesinde bulundu.

Halı Tasarımı Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek ise, “Öğrencilerimize, eğitmenler olarak teorik bilgiler aktarıyoruz. Ayrıca fabrika ortamında bir halı üretim sürecini somut olarak görmek ve sorularımızın cevabını işin uzmanlarından almak, uygulama tecrübesi açısından da çok kıymetlidir. Geçen yıl da öğrencilerimizin farklı işletmeleri ziyaret etmesini sağladık. Sektöre değer katan tecrübeli tasarımcılar fakültemizi ziyaret ederek derslerimizi takviye ettiler. Bölümün kurulması aşamasında resmî girişimleri, donanım ve teçhizat konusundaki yardımları, hem de üniversite-sanayi iş birliği konusunda etkin bir köprü olan Halı İhracatçıları Birliği’ne çok teşekkür ederiz. Onların varlığı bizlere güç veriyor.” dedi.

İş güvenliği kurallarına uyularak yapılan teknik gezide, öğrenciler halı üretimine ilişkin birçok soruya uzmanlarından cevap buldular. Geleceğin tasarımcı adayları kendi hayallerindeki halı tasarımları ve sektörde elde edebilecekleri iş imkanları hakkında fikir edindiler. Halının üretim merkezi olan Gaziantep’te, sahip olabilecekleri iş imkanlarını ve işletme koşullarını yerinde inceleme imkanı bulan öğrenciler, ziyaretten oldukça memnun ve heyecanlı ayrıldılar.

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi altında açılan, Türkiye’de ilk ve şu an için tek örnek olma özelliği taşıyan Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Halı Tasarımı Programı, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Özel Yetenek Sınavı ile ilk öğrencilerini bünyesine almıştı. Bu yıl ikinci dönem öğrencileri de yeteneklerine göre programa yerleştirildi. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından her sene en başarılı 20 öğrenciye asgari ücretin yarısı oranında karşılıksız burs verilen Program, lisans düzeyinde öğrencilerine, alana dair entelektüel birikim, teknik donanım, sanat vizyonu ve tasarımcı kimliği edindirmeyi hedeflemektedir.