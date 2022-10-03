Geleceğin tasarımcıları halı fabrikasını ziyaret etti

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğinin girişimleri ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü altında açılan, konusunda Türkiye’nin ilk ve tek olma özelliği taşıyan Halı Tasarımı Programına yönelik oryantasyon programı düzenlendi.

Öğretim elemanları ve 2022-2023 öğretim yılında kayıt yaptıran öğrenciler, makine halısının üretim aşamalarını hal fabrikasını ziyaret ederek yerinde gördü. Makine halısının hammaddeden ipliğe, dokumadan konfeksiyona, kalite kontrolden ambalajlamaya kadar bütün üretim süreçlerini işin uzmanlarından dinleyen öğrenciler, fabrikadaki üretim aşamalarına tanık oldu. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayan Halı Tasarımı Programına, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni kayıt yapan öğrencilerin ürünü ve sektörü tanımaları için bir fabrika gezisi organize edildi. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından organize edilen ziyarette showroom gezisi ile başlayan teknik gezi, fabrikanın üretim ve paketleme bölümlerinin ziyaretiyle devam etti. İyi bir halı tasarımcısı olmanın yolunun halı üretiminin her aşamasını iyi bilmekten geçtiğini vurgulayan İşletme Sahibi Ali Şahan, “Kendinizi, işinizde en iyi olmak için geliştirin. Ebatlamayı ve desinatörlüğü bilmeden, bu aşamada emek ve zaman harcamadan, iyi bir tasarımcı olunamaz. Üretim süreçlerini ve desinatörlerin çalışma mantığını kavrayan tasarımcılar, daha başarılı çalışmalara imza atar” diye konuştu.

’’Kendinize yatırım yapın’’

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Aydoğan öğrencilere sektörün yapısı ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verdi. Aydoğan konuşmasında şunları söyledi:

“İyi bir tasarımcı olmak, benzerlerinize kıyasla bazı özelliklerinizle öne çıkabilmenize bağlıdır. Küresel trendler, tüketici tercihlerindeki gelişmeler, ilgili sektörlerdeki gelişmeler konusundaki çalışmalar ve akademik makaleler büyük ölçüde İngilizce hazırlanıyor. Tercüme edilmesini beklemeden güncel gelişmelere hâkim olabilmek için yabancı dil çok önemli. Halının üretim aşamalarını ve kullanılan hammaddelerin özelliklerini iyi tanımak, yenilik geliştirme konusunda en önemli altyapınız olacaktır. Tasarım yazılımlarını etkin kullanabilmek de size nitelik katacak bir beceri olacaktır. 4 yıllık öğrenim hayatınızı kendinize yatırım yaparak geçirmeye bakın.”

’’Bu tür ziyaretler çok önemli’’

GAÜN Halı Tasarımı Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek ise öğrencilere eğitmenler olarak teorik bilgiler aktardıklarını belirttiği konuşmasında, “Fabrika ortamında bir halı üretim sürecini somut olarak görmek ve sorularımızın cevabını işin uzmanlarından almak, uygulama tecrübesi açısından da çok kıymetli. Geçen yıl da öğrencilerimizin farklı işletmeleri ziyaret etmesini sağladık. Sektöre değer katan tecrübeli tasarımcılar fakültemizi ziyaret ederek derslerimizi takviye etti. Bölümün kurulması aşamasında resmî girişimleri, donanım ve teçhizat konusundaki yardımları hem de üniversite-sanayi iş birliği konusunda etkin bir köprü olan Halı İhracatçıları Birliği’ne çok teşekkür ederiz. Onların varlığı bizlere güç veriyor” ifadelerinde bulundu.

İş güvenliği kurallarına uyularak yapılan teknik gezide, öğrenciler halı üretimine ilişkin birçok soruya uzmanlarından cevap buldu. Geleceğin tasarımcı adayları kendi hayallerindeki halı tasarımları ve sektörde elde edebilecekleri iş imkanları hakkında fikir edindi.

’’İlk ve tek örnek olma özelliği taşıyor’’

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi altında açılan, Türkiye’de ilk ve şu an için tek örnek olma özelliği taşıyan Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Halı Tasarımı Programı, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Özel Yetenek Sınavı ile ilk öğrencilerini bünyesine almıştı. Bu yıl ikinci dönem öğrencileri de yeteneklerine göre programa yerleştirildi. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından her sene en başarılı 20 öğrenciye asgari ücretin yarısı oranında karşılıksız burs verilen program, lisans düzeyinde öğrencilerine, alana dair entelektüel birikim, teknik donanım, sanat vizyonu ve tasarımcı kimliği edindirmeyi hedefliyor.