Geleceğin ressamlarına sertifikaları verildi

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde açılan Yaz Sanat Akademisi Resim Kursu’ndaki eğitimlere katılan öğrencilere sertifikaları verildi.

Kültür-sanat altyapısının geliştirilmesi amacıyla Gaziantep’e kazandırılan Şehitkamil Sanat Merkezi’nde; eğitim verilmeye, sanat eserleri üretilmeye, icra edilmeye ve sergilenmeye devam ediyor. Yaz Sanat Akademisi Resim Kursu’ndaki eğitimlere katılan öğrenciler, öğrendikleri bilgiler doğrultusunda ürettikleri sanat eserlerini sergilediler. Sergiye; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Ceyda Gürsel, Serkan Özatıcı, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kursu başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, öğrencilere katılım sertifikalarını verdi.

Sergi açılışında konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; eğitim, kültür ve sanat yatırımlarının devam ettiğini kaydetti. Amaçlarının, öğrencilerin akademik kariyerlerini devam ettirirken, kültür-sanat etkinliklerine de katılabilecekleri olanaklar sağlamak olduğunu dile getiren Başkan Fadıloğlu, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Şehitkamil Belediyesi olarak eğitimin her kademesinde destek vermeye tüm ekip arkadaşlarımla birlikte gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimizin, akademik çalışmalarının yanında sanatsal, sportif, kültürel etkinliklere katılmalarını çok önemsiyoruz. Yıllardır, yaz spor okullarımız var. Şehitkamil Sanat Merkezi’nin yapılmasıyla birlikte sanat akademilerini başlattık. Amacımız, çocuklarımızı yetiştirirken akademik çalışmalarının yanında hobilerinin oluşmasına zemin hazırlamak. Bu; bir resim yapmak, bir enstrüman çalmak olabilir. Bu, bizim için çok önemli. İnşallah önümüzdeki aylarda 2. sanat merkezini devreye alacağız. Şu an yapımı sürüyor. D.T. Şehitkamil Sahnesi içerisinde; sanat merkezi, kütüphane ve bilim merkezi olacak. 7/24 açık bir kütüphanemiz olacak. Velilerimizin de desteklerinden ziyadesiyle mutluyuz. Bugün, belki de ilk sertifikalarını alan kursiyerlerimiz, yarın ülkemizi temsil eden sanatçılar olacaklar. Ben, tüm çocuklarımızı yürekten kutluyorum.”