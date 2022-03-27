Geleceğe yön verecek yazılımcılar Gaziantep’te buluştu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) tarafından kurulan ve kısa sürede diğer üniversiteler ile organize sanayi bölgelerine ilham olarak bir model olmayı başaran OSB TEKNOKENT tarafından düzenlenen “Yazılım Buluşmaları” etkinliklerinin birincisi, Gaziantep Şehitkâmil Kültür Merkezi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Yazılım ekosisteminin paydaşlarını Gaziantep’te bir araya getirerek sektörde hızla değişen dinamikleri paylaşmak için düzenlenen etkinlikte, yurtiçi ve yurtdışından gelen ve sayıları 20’yi bulan davetli konuşmacı, sanayide dijital dönüşüm, kurumsal kaynak planlama yazılımları, oyun geliştirme, blok-zincir teknolojileri, NFT, Metaverse ve benzeri konularda bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

"HKÜ, yazılım geliştirme ekosistemini destekliyor"

Başta mezun olduktan sonra yazılım sektöründe çalışmayı hedefleyen bilgisayar ve yazılım mühendisliği öğrencileri olmak üzere, öğretim elemanları, yazılım geliştiriciler ve iş insanlarının yoğun ilgi gösterdiği programın açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Yazılım geliştirme ekosisteminin gelişmesi ve desteklenmesi Türkiye’nin gelişmesi için büyük önem arz etmektedir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, gerek Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerimiz, öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımızla ve gerekse de Teknokentimizdeki girişimcilerimizle yazılım ekosisteminin gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugünkü etkinlik de bunun bir göstergesidir. Geleceğe yön verecek yazılımcıların bu salonda olduğuna inanıyorum” dedi.

"OSB Teknokent yükselen bir değerdir"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin ortak olarak kurmuş oldukları OSB TEKNOKENT’in Üniversite-Sanayi İşbirliği’nde yükselen bir değer olduğunu ifade eden OSB TEKNOKENT Yönetim Kurulu Başkanı Savaş, “Teknokentimizin A ve B blokları hizmete girdi. 50’ye yakın girişimciye ev sahipliği yapıyoruz. Üretimin ihtiyaçları için proje geliştiren girişimcilerimiz var. Yazılım ve oyun geliştiren girişimcilerimiz de var. Yoğun talep nedeniyle şimdi C Blok’un inşaatına da başlıyoruz. Yazılım herkesi ilgilendiriyor. Kendi yazılımlarımızı kendimizin geliştirmemiz gerekiyor. Etkinliğin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.