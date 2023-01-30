Gebe okulu projesi ile anne adaylarına eğitim verildi

Özel Hatem Hastanesi, sağlıklı nesiller için anne adaylarını gebelik ve lohusalık dönemlerinde yalnız bırakmıyor.

Gaziantep’te Özel Hatem Hastanesi tarafından organize edilen Gebe Okulu projesi çerçevesinde halka açık olarak ’Gebelik Eğitim Sınıfı ’ programı düzenlendi.

Özel Hatem Hastanesi tarafından 3 gün aralıklarla düzenlenen gebe eğitim sınıfı programında; gebe eğitiminin amacı, doğum öncesi dönem, gebe psikolojisi, gebelikte beslenme, doğum, lohusalık dönemi ve lohusa psikolojisi, bebeğin ilk yılı, 0-2 yaş bebek gelişimi, aşılar ve tarama testleri, anne sütü ve etkin emzirme, emzirme döneminde beslenme, gebelik egzersizleri, doğuma hazırlık, gebelik rehabilitasyonu ve beslenme danışmanlığı konuları anlatıldı.

Anne adaylarının daha sağlıklı ve şuurlu bir gebelik dönemi geçirebilmeleri için, 7 yıldır Gebelik Okulu projesi ile Hatem Hastanesi’nde eğitimler verildiğini belirten Başhekim Dr. Hüseyin Esen, "Bu eğitim aracılığıyla acaba dediğiniz her sorunun cevabını alıp, takıldığınız hususlarla aydınlanmanız bizim için oldukça önemli. Eğitime soru, cevap şeklinde interaktif bir katılım sağlamanız gebelik konusunda en önemli adımdır. Hastanemizde 7 yıldır aralıklı olarak gebe sınıfımızı açıyoruz ve açmaya devam edeceğiz. Eğitimimiz, ücretsiz ve halka açıktır" dedi.

Gebelik Okulu Programı, eğitimi tamamlayan anne adaylarına Başhekim Dr. Hüseyin Esen tarafından sertifika verilerek tamamlandı.