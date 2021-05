‘Gazze duvarın ötesi’ sergisi sanatseverlerle buluştu

Fotoğraf Sanatçısı Ozan Kalendergil’in, Gazze’de çektiği fotoğraflar Gaziantep Üniversitesi Online Sanat Platformu olan ‘sanatbilimkultur.com’ sitesinde sanatseverlerle buluştu.

Online gerçekleşen ‘Gazze Duvarın Ötesi’ sergisi hakkında bilgi veren Fotoğraf Sanatçısı Ozan Kalendergil, görevi gereği Ekim 2019 ile Eylül 2020 tarihleri arasında yaklaşık bir yıl Gazze’de bulunduğunu belirterek, Gazze’de çektiği fotoğraflarla orada yaşananları gündeme getirmek istediğini söyledi. Kalendergil, “Dünyanın herhangi bir coğrafyasında olduğu gibi burada da hayat her yönü ile devam etmekteydi. Sergideki fotoğraflar Gazze’deki hayatın içinden fotoğraflardır” dedi.

"Bu sergi çok önemli"

Online açılışta konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, ‘Gazze Duvarın Ötesi’ Sergisinin önemini vurgulayarak, “Bir yönüyle söylenecek çok sözün olduğu bir yönüyle de sözün bittiği yerdeyiz. ‘Gazze Duvarın Ötesi’ Sergisi şu açıdan önemli; duymak istemeyenler kadar sağır, görmek istemeyen kadar kör insanların var olduğu bir tarihsel aşamaya gelmişiz. Her şey gün yüzünde. Filistin’de ne olduğu ortada. Dünyaya bakıldığında; post modern bir soykırımın olduğu kanaatindeyim. Post modern dönemde soykırım böyle olur. Bir halkı, Filistinlileri bir şekilde yok etmek istiyorlar. İsrailloğulları, soykırıma uğradıklarını iddia eden bir millet. Bu yeni bir şey değil, tarih okursanız çok eskilere giderseniz dün de böylelerdi bugün de böyleler. Bize önemli görevler düşüyor. Bu buluşmayı ve fotoğraf sergisinin önemini vurgulamak için şunu söylemek istiyorum; Ozan Kalendergil çok önemli bir iş yapıyor. Bu anlamlı, önemli mücadeleyi bize sunduğu için Ozan Kalendergil’e çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Kudüs’ü her an canlı tutmalıyız"

Bazı dokunuşlar vardır ki siz sanatla edebiyatla kültür ile çok daha iyisini anlatırsınız diyen GAÜN Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, bazen bir fotoğraf karesinin yüzlerce sayfalık yazıdan çok daha etkili olduğunu belirtti. Prof. Dr. Yakar, “Önemli olan farkındalık yaratabilmek ama biz inanıyoruz ki; Kudüs, Filistin, Gazze bir gün geçek sahipleriyle tekrar buluşacak. Her ne kadar fotoğraf sergisinin adı Gazze olsa da asıl meselemiz Kudüs, Filistin dediğimiz yer ile ilgili. Eğer Kudüs’ü kurtarırsak Gazze zaten arkasından gelecektir. Kudüs’ü her an canlı tutmalıyız. Farkındalık yaratmalıyız. Yeni nesle tanıtmalıyız ki biz gelecek özelliğimize daha iyi bakabilelim” diye konuştu.

Sanatseverlerin sergiye www.sanatbilimkultur.com adresinden ulaşılabileceği belirtildi.