Gaziray’ın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nce hizmet verecek GAZİRAY Banliyö Hattı, 5 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle seferlere başlayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğinde yürütülen, Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi (KÜSGET) ile organize sanayi bölgelerini birbirine bağlayan 16 duraklı GAZİRAY Banliyö Hattı’nın test sürüşleri devam ediyor. Bu çerçevede kentteki 5 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile küçük sanayi bölgelerini birbirine bağlayacak GAZİRAY, yaklaşık 300 bin işçinin ulaşım ihtiyacını karşılayarak, kent içi trafiğe nefes aldıracak. İleriki süreçte şehir içindeki diğer ulaşım kanallarına entegre edilmesi planlanan GAZİRAY, Nizip-Gaziantep arası sefer yapacak RAYBÜS ile de entegre olarak çalışacak.

5 Kasım öncesi gerekli incelemelerini tamamlayarak test sürüşlerine belirli aralıklarla devam edilen GAZİRAY’da, Gaziantep Valisi Davut Gül ve teknik ekibiyle incelemelerde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Gar’ı ile Beylerbeyi durağı arasında deneme sürüşüne katıldı.

“Yaklaşık 10 yıllık çalışmanın sonucunu bugün alıyoruz”

Başkan Fatma Şahin, test sürüşünün ardından yaptığı açıklamada ülke ve şehirler için raylı sistemlerin önemine değinerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin ulaşımda önemli projeleri hayata geçirildi. Gazi şehrin en büyük sorunlarından bir tanesi ulaşım. Büyükşehirlerde çok büyük ulaşım yatırımları yapmak ve demir yolu ağını güçlendirmek gerekiyor. Ecdat 100 yıl önce yapmış, şimdi biz de torunlarımıza bırakacağımız çok önemli bir mirası tamamlamış olduk. Yaklaşık 10 yıllık çalışmanın sonucunu bugün alıyoruz, 5 Kasım’da açılışını yapacağız. Biz işçi şehriyiz, bizim şehrimiz çalışmak zorunda. Küçük sanayi ve organize arasında çalışanımız konforla, güvenle, sağlıkla işine gidip evine huzurla döneceği bir altyapıyı inşa etmiş olduk” dedi.

“Gaziray, şehir merkezinde yaşayanlar ve çalışanlar için önemli bir kolaylık sağlayacak”

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Gaziantep nüfusunun yüzde 80’inin kent merkezinde yaşadığını ifade ederek, “Toplu taşıma Gaziantep için çok önemli. GAZİRAY ile kentte 25 kilometrelik raylı sistem oluşacak, 5,5 kilometresi ise yer altında. Aslında projeyle fiilen bir metro da oluşuyor ve 16 istasyonu var. Proje hem çalışanlar için hem de şehir merkezinde yaşayanlar için önemli bir kolaylık sağlayacak" diye konuştu.