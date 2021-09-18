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Gaziler için motosikletli şehir turu

Gaziantep’te, Gaziler Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyelerinden oluşan 70 motosikletli şehir turu gerçekleştirdi.

GAZİANTEP 18.09.2021, 19:01
Gaziler için motosikletli şehir turu

Gaziantep’te, Gaziler Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyelerinden oluşan 70 motosikletli şehir turu gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediyesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Türk Chopper Motosiklet Kulübünce düzenlenen "Gaziler Sürüşü"nün 8’ncisi Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinden başladı.

Motosikletlerden oluşan konvoyda motosiklette kullanan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “19 Eylül Gaziler günü olarak kutlanıyor. Gazilerimiz bu vatanın toprakları için canlarını, hayatlarını seve seve ortaya koyan insanlar. Bizde onlara teşekkürlerimiz, minnetlerimizi sunuyoruz. Bu vesileyle vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi de rahmetle, minnetle anıyoruz. Her yıl olduğu gibi yine bu yıl Türk Chopper ile birlikte, gazilerimizle beraber bir şehir turu atacağız” dedi.

70 motosikletlinin etkinliğe katıldığını ifade eden Türk Chopper Kulübü Gaziantep Şubesi Başkanı Sedat Durgun, “Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz bir sürüş. Bu sene 8’ncisini düzenliyoruz Türk Chopper Kulübü olarak Şahinbey Belediye Başkanımızla, Gazilerimizle beraber şehir turu düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.

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