Gaziler Günü Araban’da törenle kutlandı

Gaziantep’in Araban ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü Araban Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törenle kutlandı.

Araban Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törene Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Cumhuriyet Başsavcısı Kadirhan Uzun, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İlhan Gövler, Araban İlçe Emniyet Amiri Komiser Mahmut Şakir Yılmaz, Gaziantep Güvenlik Korucular ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Tatlı, Araban İlçe Müftüsü Şakir Aktaş, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile daire amirleri katıldı.

Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya ile Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Kızılkaya makamda tebrikleri kabulü sırasında Arabanlı şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile bir araya geldi. Kaymakam Kızılkaya, Belediye Başkanı Doğru, Cumhuriyet Başsavcısı Uzun ve beraberindekiler ilçe mezarlığı içerisindeki şehitlik ziyaretinde bulundu. Şehitlik ziyareti sırasında İlçe Müftüsü Şakir Aktaş’ın Kur’n-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesinin ardından ilçe protokolü, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile vatandaşlar Araban Kaymakamlığı tarafından Sa’d Bin Ebi Vakkas Hz. Camiinde okutulan Mevlid-i Şerif’in ardından ilçe protokolü, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları Araban Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde organize edilen yemeğe katıldı.