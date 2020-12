Gazikültür’den Gaziantep esnafının geçmişine ışık tutacak kitap

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazikültür A.Ş., Prof. Dr. Zeynel Özlü tarafından kaleme alınan “Yıkılmış Bir Şehri İnşa ve İhya Edenler-Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Gaziantep’te Esnaf ve Tüccar Aileler” adlı kitabı yayımladı.

Gaziantep, zengin kültürü ve tarihinin yanında güçlü sanayisi ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kapsamda kentin sanayisinin temellerinin atıldığı Cumhuriyet’in ilk yıllarında faaliyet gösteren 130 ticaret ve meslek gruplarını inceleyen Prof. Dr. Zeynel Özlü’nün yazdığı “Yıkılmış Bir Şehri İnşa ve İhya Edenler-Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Gaziantep’te Esnaf ve Tüccar Aileler” adlı kitap, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gazikültür A.Ş. tarafından yayımlandı. Üç bölümden ve 380 sayfadan oluşan eser, savaş sonrası büyük bir başarı sağlayan kent esnafının tarihine ışık tutacak. Kitap, Gaziantep Zeugma Müzesi ile Arkeoloji Müzesi mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazikültür A.Ş.’nin internet sitesi magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde satışa sunuldu.

Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, kitap hakkında esnaf tüccar ve sanayicilerinin Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomik alanda gösterdiği başarıları ortaya koyduğunu vurgulayarak, “Gazikültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver’in teklifleri doğrultusunda meydan getirilen çalışma, Türkiye ekonomisine geçmişte ve günümüzde büyük katkılar sağlayan ve Türkiye’de ihracat yapan 6’ncı büyük şehir olma özelliğini uzun yıllardır elinde bulunduran Gaziantep’in bugünkü durumunun geçmişten aldığı büyük birikimden kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Gaziantep tarih boyunca değişik medeniyetleri bünyesinde barındırmış, farklı kültür zenginliklerinin ve inançların birleşme noktası olmuş bir şehirdir. Bir kültür ve ticaret merkez olma vasfını her daim muhafaza eden Gaziantep, bugün de ülkemize her alanda katma değer üreten şehirlerin başında gelmektedir. Milli Mücadele yıllarında Fransızların şehrin dört bir yanına attığı toplarla her yönüyle harap bir şehir haline gelmiş ve şehrin üçte ikisi yıkılmıştır. Cumhuriyetin kurulmasıyla beraber kent halkı, ikinci diriliş mücadelesini ekonomi alanında vermiş ve kentin imarı için gerekli ekonomik savaşın kazanılması konusunda kendisine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiştir. Tarihten günümüze ve yediden yetmişe, parolası çalışmak olan kentin ticari hayatı her daim ön planda olmuştur. Bu durum Cumhuriyet’ten sonra Atatürk’ün bütün Türkiye’de hedeflediği milli tüccar oluşturma refleksinin önemli ölçüde Gaziantep’te başarıldığını göstermektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Gaziantep’te iş yapan ve şehre adeta yeniden hayatiyet kazandıran kayıtlı esnaf, tüccar ve komisyoncuların aile adları, isimleri, meslekleri ve işyeri adreslerinin belirtildiği bu çalışma sadece iktisat tarihi açısından değil sosyal, kültürel ve aile monografileri tarihi açısından da önemli veriler içermektedir. Kitap Gazianteplilerin meslek ve sosyal statülerine rehberlik eden soyağacı niteliğinde referans bir kitap olup, bu bağlamda mesleki tecrübelerin aile mesleğine dönüşüp dönüşmediği, ailelerin geçmişte yapmış oldukları mesleklerin gelecek nesil aile bireylerinin yapacakları mesleklere yaklaşımlarını etkileyip etkilemediğini de ortaya koymaktadır” dedi.