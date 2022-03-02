banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Isparta’ya kar yağışı başladı
Isparta’ya kar yağışı başladı
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı "ATEŞKES"

Gaziantep’ten tüm zamanların en yüksek Şubat ayı ihracatı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Şubat 2022’de Gaziantep’ten 904 milyon 107 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ve bu rakamla Gaziantep’in en yüksek Şubat ayı ihracat değerine ulaştığını açıkladı. En çok ihracatın Irak, ABD ve Suriye’ye gerçekleştirdiğini belirten Kileci; “Şubat ayında Bölgemizden geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29 artış ve 1 milyar 74 milyon 328 bin dolarla en yüksek Şubat ayı ihracatı gerçekleştirilmiştir. Şubat 2022 verilerine göre toplam 163 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir’’ dedi.

GAZİANTEP 02.03.2022, 15:53
Gaziantep’ten tüm zamanların en yüksek Şubat ayı ihracatı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Şubat 2022’de Gaziantep’ten 904 milyon 107 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ve bu rakamla Gaziantep’in en yüksek Şubat ayı ihracat değerine ulaştığını açıkladı. En çok ihracatın Irak, ABD ve Suriye’ye gerçekleştirdiğini belirten Kileci; “Şubat ayında Bölgemizden geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29 artış ve 1 milyar 74 milyon 328 bin dolarla en yüksek Şubat ayı ihracatı gerçekleştirilmiştir. Şubat 2022 verilerine göre toplam 163 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir’’ dedi.

Gaziantep’ten yüzde 21,6 bölgeden ise yüzde 29’luk ihracat artışı

Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Kileci; “2022’nin 2. ayını geride bırakırken ihracat performansımızdaki istikrarlı artış devam ediyor. Geçen yılın aynı ayına göre Gaziantep için yüzde 21,6’lık, bölgemiz için ise yüzde 29’luk bir artış yaşandı. Sorunların nihayet bulamadığı ülke ve dünya şartlarında ihracatçılarımız tüm bu olumsuzlukların üstesinden gelmek amacıyla inisiyatif alma ve kriz yönetiminde nesillere örnek olabilecek özveriyi gerçekleştiriyor. Bu yönüyle beşerî sermayemizin önemini bir kez daha anlıyor, tüm ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.

Şubat 2022 ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci yaptığı değerlendirmede, “Şubat 2022’de Gaziantep’ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6’lık artışla 904 milyon 107 bin dolar, bölgemizden yüzde 29’luk artışla 1 milyar 74 milyon 328 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Diğer taraftan Ocak-Şubat 2022 döneminde ise, geçen yılın aynı dönemine göre Gaziantep’ten yüzde 15,2’lik bir artışla toplam 1 milyar 626 milyon 545 bin dolar, bölgeden ise yüzde 18,5’lik artışla 1 milyar 922 milyon 697 bin dolarlık ihracat kayda alındı’’ dedi.

Şubat 2022’de ihracat gerçekleştiren firmalara da değinen GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci “Bölgemizden 2.515, Gaziantep’ten 1.805 firma geçtiğimiz ay aktif olarak ihracat gerçekleştirmiştir. Bölgemiz ve Gaziantep bu rakamlarla ihracatçı sayısı bakımından en yüksek Şubat ayı değerine ulaşmıştır. Her geçen gün artan sayıları ile ihracatçılarımız, Bölge ve ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.

En çok Irak, ABD ve Suriye’ye ihracat

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci bölge ihracatında orta doğu ülkelerinin yüzde 39,3 payla ilk sırada yer aldığını ifade ederken, AB ülkelerinin yüzde 17,9 payla ikinci ve Afrika Ülkelerinin yüzde 17,1 payla üçüncü sırada yer aldığını sözlerine ekledi. Ocak-Şubat 2022 döneminde 180 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiklerine dikkat çeken Kileci, ’’Irak, ABD, Suriye, İtalya, İngiltere, Almanya, Cibuti, Libya, İsrail ve İran Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca; makine halıları, pastacılık ürünleri, iplikler, kumaşlar, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, diğer gıda müstahzarları ile meyve-sebze konserveleri Bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur’’ şeklinde konuştu

“Gaziantep 5.’likteki konumunu sağlamlaştırıyor”

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’in Şubat 2022’de yaptığı 904 milyon 107 bin dolarlık ihracatla en çok ihracat yapan iller sıralamasındaki 5.’lik konumunu sağlamlaştırdığını ifade etti. Gaziantep’in ihracatının ithalatı karşılama oranının ise yüzde 130,6 olduğunu belirten Başkan Kileci, en çok ihracat yapılan ürünlerin tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile demir-demir dışı metaller olduğunu kaydetti.

2022 yılı Şubat ayında GAİB’e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise Kahramanmaraş’tan 131 milyon dolar, Mardin’den 106 milyon dolar, Malatya’dan 35 milyon dolar, Diyarbakır’dan 24 milyon dolar, Şanlıurfa’dan 19 milyon dolar, Kilis’ten 6,5 milyon dolar, Adıyaman’dan 5,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18