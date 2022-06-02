Gaziantep’ten Mayıs ayında 736 milyon 764 bin dolar ihracat gerçekleştirildi

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Mayıs ayı rakamlarına göre Gaziantep’ten Mayıs ayında 736 milyon 764 bin dolar ihracat yapıldı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Küresel ekonominin çıkmaza girdiği, koşulların her geçen gün biraz daha ağırlaştığı bir dönemde özveriyle çalışan, üretim ve ihracatıyla ülke ekonomisini ayakta tutan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve değer üreten herkese teşekkür diyorum” dedi.

Gaziantep’in iller bazında 6. sırada yer aldığını dile getiren Ünverdi, Gaziantep’ten Ocak-Mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 oranında artışla 4 milyar 293 milyon 984 bin dolar ihracat yapıldığını kaydetti.

Artan maliyetler konusunda tedbir alınması için büyük bir çaba içerisinde olduklarının altını çizen Ünverdi, “Her platformda yüksek maliyetlerin sanayi sektöründe etkisini artırdığını anlatıyor, bu yönde önerilerimizi hazırlamış olduğumuz raporlar halinde ilgili mercilere iletiyoruz. Gaziantep ölçeğinde yaşanan ekonomik gelişmeler tüm Türkiye için belirleyici ve öncü göstergedir. Bugün şehrimiz üretim, ihracat ve istihdamı ile pandemiden buyana tüm sorunlarına rağmen üstün çaba göstermektedir. Sanayi ve ihracat ülkemiz ekonomisinin omurgasıdır. Ekonomimizi ayakta tutmak için üretimin desteklenmesi, maliyetlerin düşürülerek firmaların rekabet gücünün artırılması, kolaylaştırıcı bir dizi tedbirlerin devreye alınması gerekiyor. Gaziantepli sanayiciler olarak bizler üzerimize düşeni yapıyoruz, ülkemiz için taşın altına elimizi değil gövdemizi koymaya da hazırız” diye konuştu.