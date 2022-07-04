Gaziantep’ten Karabük’e yardım eli

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Karabük’te etkili olan yağış nedeniyle oluşan taşkın ve selin ardından, afet bölgesine yardım elini uzattı.

Karabük’ün Eskipazar ve Yenice ilçelerinde yaşanan sel sonrası Gaziantep Büyükşehir, 2 dozer, 2 ekskavatör, 4 tır ve 11 personeliyle dere ıslahı ve çökmüş yolların enkaz kaldırma çalışmalarına destek veriyor. Büyükşehir ekipleri, Eskipazar Deresi ve İncedere Çayı’nın taşması sonucu yıkılan yollar, köprüler ve su altında kalan tarım arazileri için, diğer ekiplerle koordineli çalışıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, son haftalarda yurdun belli bölgelerinde yaşanan aşırı yağışlarla birlikte sel felaketlerinin yaşandığını anımsatarak, hasar gören bölgelerdeki vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sahip olduğu imkanlarının aynı zamanda devletin imkanı olduğunu ifade eden Şahin, “Hizmetlerimizde her zaman önceliğimiz insan. Bize ihtiyaç duyulan her yerde ekiplerimiz ve ekipmanlarımızla var olmaya hazırız. Karabük’te de en kısa sürede selin neden olduğu hasarın giderileceğine inancımız tamdır. Bu felaketten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.