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Gaziantep’ten ilk çeyrekte 2,6 milyar dolar ihracat

Türkiye’nin en çok ihracat yapan beşinci ili Gaziantep, mart ayında 1 milyar 19 milyon 822 bin dolarlık ihracatıyla 2022 Ocak-Mart döneminde 2 milyar 646 milyon 385 bin dolara ulaşarak Türkiye ihracatının yüzde 4,8’ini gerçekleştirdi.

GAZİANTEP 04.04.2022, 14:57
Gaziantep’ten ilk çeyrekte 2,6 milyar dolar ihracat

Türkiye’nin en çok ihracat yapan beşinci ili Gaziantep, mart ayında 1 milyar 19 milyon 822 bin dolarlık ihracatıyla 2022 Ocak-Mart döneminde 2 milyar 646 milyon 385 bin dolara ulaşarak Türkiye ihracatının yüzde 4,8’ini gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Çalışmalarımız meyvesini veriyor, Gaziantep büyümeye devam ediyor. Mart ayında 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attık. Dış ticaretteki bu başarının asıl mimarı ihracatçı üyelerimizi ve tüm çalışanlarını kutluyorum” dedi.

Gaziantep’in, 2021 yılındaki başarılı performansını 2022 yılında da üstüne koyarak devam ettirdiğini belirten GTO Başkanı Yıldırım mart ayı ihracat rakamlarını, “Her ne kadar zorlu günlerden geçsek de Gaziantepliler tüm zorluğa rağmen üretmekten, çalışmaktan, şehrine ve ülkesine değer katmaktan geri durmuyor. İhracatçı üyelerimizin bu azmi de açıklanan ihracat verileriyle ortaya konuyor. Bir önceki yılın aynı ayına göre %16,81 oranında artış sergileyerek 1 milyar doların üzerine çıkan aylık ihracatımızla 2022 yılı ilk çeyreğinde 2 milyar 646 milyon 385 bin dolara ulaşmayı başardık. Bu veriyle birlikte de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %15,79 artış yakaladık. İlk çeyrekte elde ettiğimiz bu başarıyla birlikte Türkiye ihracatındaki payımız da 4,8 oldu. Veriler bizim için çok güzel fakat bu başarılı performansın sürdürülebilmesi için artan girdi maliyetlerinin düşmesi, yatırım iştahının da artması gerek. İhracatta üretim kapasitesi %80 ancak bugün açıklanan enflasyon verilerine göre Üretici Fiyat Endeksi ÜFE de %114,97 Bu da bize, maliyetlerin her geçen gün daha da arttığını gösteriyor" ifadeleriyle değerlendirdi.

"Dış ticarete yönelik projelerimiz devam ediyor"

Gaziantep Ticaret Odasının hayata geçirdiği projelerle şehrine değer kattığını ve Gaziantep’in bugünkü ihracat başarısında önemli katkıları olduğunu belirten Başkan Yıldırım, “Ticari, sosyal kültürel her alanda GTO olarak projeler üretiyor ve profesyonel ekibimizle birlikte sayısız çalışmaya, hizmete imza atıyoruz. GTO MYM, GTO Akademi, GETHAM, GTO Dış Ticaret istihbarat Merkezi gibi pek çok hizmetimizle üyelerimize ve kentimize değer katmaya çalışıyoruz. Yönümüzün her zaman dış ticaret olduğu bilinciyle bu alanda önemli projeler başlatıyoruz. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde açılış toplantısını yaptığımız yeni projemiz ile birlikte kentimize yeni dış ticaret profesyonelleri kazandıracak, işletmelerimize dış ticaret istihbarat koçluğu yapacak, onlara B2B organizasyonları ile yeni fırsatlar sunacağız. Çok iyi biliyoruz ki bu hizmetlerin geri dönüşü yine şehrimize olacak. Odamızdan aldığı hizmet ve destekle birlikte sayısız başarılara imza atan üyelerimiz, yeni başarı hikâyeleriyle bizleri gururlandıracak" şeklinde konuşttu.

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