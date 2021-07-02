Gaziantep’ten haziran ayında rekor ihracat

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’ten Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,1 artışla 914 milyon 331 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini ve bu rakamlarla aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaşılarak rekor kırıldığını söyledi.

Gaziantep’in ülkemize moral vermeye ve ekonomimize değer katmaya devam ettiğini kaydeden Ünverdi, “Emek ve yüreğiyle gece gündüz demeden üreten, ihraç eden, çalışan ve öncü olan sanayicilerimizle, iş dünyamızla, çalışanlarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Kazançları bereketli, yolları açık olsun. Çok zor günlerin üstesinden hep birlikte geldik, normalleşme ile her anlamda daha güzel günlere birlikte ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Gaziantep’in hem dönem hem de aylık bazda en fazla ihracat yapan iller arasında 5. sıradaki yerini perçinlediğini kaydeden Ünverdi, “Gazi şehrimiz hem dönemsel hem de aylık ihracatta 5. sıradaki yer almıştır. Yılın ilk yarısında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla ihracatımız 4 milyar 825 milyon 291 bin dolara ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

TOBB Sanayi Odaları Konseyi Üyesi olarak, TOBB Müşterek Konsey Toplantısında sanayici ve ihracatçıların sorunlarını dile getirme imkanı bulduklarını da anımsatan Ünverdi, “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan’a yapmış olduğumuz sunum çerçevesinde, Gaziantep ile ilgili gelen raporların çözüm odaklı olduğunu belirterek, Bakanlık nezdinde konular üzerinde çalışma yürüttüklerini ifade ettiler. Bizler de gerek mali konular, gerekse mevzuat ve iyileştirmeler noktasında görüşlerimizi yapmış olduğumuz konuşmalarda dile getirdik. Sayın Bakanımıza ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na göstermiş oldukları ilgi ve desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Enerji maliyetlerindeki artışlara da dikkati çeken Adnan Ünverdi, zaten yüksek olan enerji maliyetlerine gelen yeni zamların sanayiciyi zora soktuğunu belirterek, “Doğalgazda sanayi abone grubu tarifesine yüzde 20, elektriğe ise yüzde 15 oranında zam yapıldı. Sanayiciler olarak ülkemiz için üretmeye, ihracata ve istihdama devam ediyoruz; ancak artan hammadde, lojistik ve enerji maliyetleriyle birlikte kar marjlarımızda çok düşüş yaşanmakta olup rekabet gücümüzü azaltmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Dün itibarıyla başlayan yeni normalleşme sürecinin önemine işaret eden Başkan Ünverdi, aşı konusunda hassas olunması gerektiğini belirterek, “Yeni normalleşme sürecinde hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Aşı konusunu ihmal etmeden hızla toplumsal bağışıklık hedefine ulaşmak zorundayız. Sağlığımız başta olmak üzere sosyal ve ekonomik anlamda toparlanma için aşı olmalı, 14 kuralı gözeterek rehavete kapılmadan engelleri birlikte kaldırmalıyız. Şu an ülkeler arasında pandemiyi bitirmek üzere adeta bir yarış var. Çünkü ticaretten turizme kadar ülke ekonomileri pendemiden doğrudan etkileniyor. Salgını ne kadar azaltabilirsek ekonomimiz de bir o kadar hız kazanacaktır. Ülkemiz ve şehrimiz bu anlamda çok önemli mesafeler katetti, daha da iyi olacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.