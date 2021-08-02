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Gaziantep’ten Bodrum ve Marmaris’e destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait tam donanımlı itfaiye ekipleri Muğla’ya bağlı Marmaris ve Bodrum ilçelerinde devam eden yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olmak amacıyla yola çıktı.

GAZİANTEP 02.08.2021, 15:52
Gaziantep’ten Bodrum ve Marmaris’e destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait tam donanımlı itfaiye ekipleri Muğla’ya bağlı Marmaris ve Bodrum ilçelerinde devam eden yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olmak amacıyla yola çıktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca turizmin kalbi konumunda bulunan Muğla’nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde yaşanan yangın olaylarına sessiz kalınmadı, yangın söndürme ve soğutma çalışmaları için bölgeye itfaiye araçları ve personeller sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, daha önce Adana, Osmaniye, Kilis ve Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınlarında bölge ekiplerine destek olurken yangın söndürme ve soğutma çalışmaları için bu kez Muğla için harekete geçti.
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