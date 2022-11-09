Gaziantep’ten akıllı kent atağı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi iş birliğinde (GAÜN) düzenlenen “Farkı Yönleriyle Akıllı Kent Uygulamaları ve Mevcut Çözümlere İlişkin Yaklaşımlar Akıllı Kentler Yol Haritası” temalı panelin açılışı yapıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, şehirde yaşayanların özellikle hizmetlerden yararlanırken olabildiğince kolaylaştıracak mekanizmalar oluşturulması gerektiğini belirtti. Vali Gül, "Şehrin akıllı olması aslında insanların yaşam kalitesini yükseltmesiyle doğru orantıda. Ne yaparsanız yapın, teknik olarak karmaşıksa vatandaşın hayatını daha çok zorlaştırıyorsa, dünyanın en önemli cihazlarını da getirseniz, milyar dolarlarca yatırım da yapsanız olmaz. Hayatı ilgilendiren her konuda bunun birbiriyle entegre olması lazım. Umarım bu panel sonucunda vatandaşa sunulması anlamında önemli bir adım atılmış olacak" dedi.

"İyi bir noktaya geldik"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ ise yıllar içerisinde insan hayatının her bölümünde kaynakların doğru kullanımının planlandığını belirterek, “Şehirler büyüyor ve ihtiyaçlar değişiyor. 30 yıl önce belediyelerde çöp sorunu, çöpler toplanamaz denirken, bugün artık akıllı katı atık ve sıfır atığı konuşuyoruz. Ulaşım sorunu trafik derken bugün akıllı ulaşım, takip merkezlerini konuşuyoruz. İhtiyaçlar değişiyor. Belediyeler bu gelişmeye oranla kendilerini yenilemek zorundalar. Belediyenin temel amacı doğumdan ölüme insanın hayatını kolaylaştırmak. Teknolojiye bakıldığı zaman insan hayatının standardını yükseltmek adına bir araç. Dolayısıyla bu ikisi bir araya geldiği zaman kenti yönetenler, artık kent yönetimi teknolojiyi kullanan akıllı kent vizyonunu ortaya koymak durumundalar" ifadelerini kullandı.

"Hayatın her alanında yenilikçi yaklaşım gerekiyor"

Gaziantep Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Bulut, “Akıllı kent uygulamalarının farklı yönleriyle ele almaya birtakım çözümler geliştirmeye ve bir yol haritası ortaya koymaya katkı sağlayacağını düşünüyorum” diyerek, “Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeler, dijital yönetimler, akıllı uygulamalar giderek kalabalıklaşan ve farklı sorunlarla karşı karşıya kalan bizim kentlerimiz için yenilikçi çözümler getirebilmeyi zorunlu hale getirmektedir. Bu bağlamda üretilen yenilikçi fikir ve uygulamalar yeni bir kent yönetimi anlayışını da beraberinde getirmektedir. Akıllı kentler temelli bu yaklaşım modelinin ve teknoloji temelli bir kent yönetimini de öngörmektedir. Bugün iyi örnek uygulamalarıyla başlasa da yarın giderek yaygınlaşacağı ve hayatımızın hemen her safhasında çok daha etkili olacağını ve çok daha sesli düşünmemiz gerektiği aşikardır” ifadelerine yer verdi.

"Gaziantep büyüdükçe ihtiyaçları da artıyor"

McKinsey Şirketi Kurucu Ortağı Selim Ünal ise Gaziantep ile birçok bağlantısı olduğunu ifade ederek, “Belediye alt yapı üzerindeki etkilerini Gaziantep için değerlendirdik, sanayi dönüşümü ile ilgili çalıştık. Gaziantep için çalışıyor olmak bizi mutlu ediyor. Gaziantep bir sanayi şehri büyüyen, sosyoekonomik gelişmişlik endeksinde bölgede lider bir şehir. Turizmde gelişiyor ve gastronomi kenti. Şehir büyüdükçe şehrin ihtiyaçları artıyor. Akıllı şehir uygulamaları gerçekten daha fazla ihtiyaç duyulur hale geldi. Gaziantep’in akıllı şehir yolculuğu yurt dışındaki kuruluşlarca da desteklenmeye başladı" diye konuştu.

Açılış konuşmaları sonrasında Prof. Dr. Yakup Bulut moderatörlüğünde “Akıllı Kentlerde Yenilikçi Uygulama ve Politikaları” temalı oturuma geçildi. Farklı Yönleriyle Akıllı Kent Uygulamaları adlı panel iki gün boyunca devam edecek. Panelde, “Akıllı Kentlerde Yenilikçi Uygulama Örnekleri ve Yönetimi”, “Akıllı Kentler ve Kentsel Yaşam”, “Akıllı Kent Uygulamaları ve Politikaları” ve “Akıllı Kentlerin Geleceği” konu başlıkları ele alınacak.

Panele; Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Bulut, McKinsey Şirketi Kurucu Ortağı Selim Ünal ve çok sayıda akademisyen katıldı.