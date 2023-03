Gaziantep’ten 18 Mart Mesajı

Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Fatma Şahin, mesajında, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 108.yıl dönümünün dünya tarihini değiştiren, bir çağa imza atan bu nişane tarih Türk Milletinin hiçbir şekilde esaret altında yaşamayacağını, gücünü, inancını ve istikbalinin parlaklığını işaret ettiğini belirterek, "Çanakkale geçilmez, ifadesinin altında çok derin bir mana var. ‘Her şartta biz bu vatanı koruyacağız, ecdadımızın bize emanet ettiği topraklara sahip çıktığımız gibi, gelecek nesillerimiz de bu uğurda fedakarca mücadele verecektir.’ diyor bu manidar cümle. İmkansızlıklar ve zorluklara rağmen, ayakta duran, kendini de vatanını da koruyan, gerekirse canını tüm bunların önünde tutmuş bir tarihi mücadeleyi sadece savaşlarla, anlaşmalarla hatırlıyor değiliz. Bu tarihin günlük yaşamımıza varana kadar her alanda bize verdiği öğütler olduğuna inanıyorum. Biz bugün bile halen örnek aldığımız bu tarihi zaferi anlatmaya çalıştığımız çocuklarımız, gençlerimizle tarihin bize gösterdiği emaneti hakkıyla taşımaya, bu zaferin ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bir olmak, beraber olmak, inanmak, azim ve fedakârlık gibi birçok kişisel erdemin, toplumda da yankısını gösterdiğini aradan geçen bir asrı aşkın süreye rağmen tekraren görmek mümkün. ‘Şartlar ne olursa olsun’ Çanakkale Zaferi bize bu inanç ve iradeyi haykırıyor. Bu cümleye hepimizin her daim ihtiyacı var. Ailemizde, işimizde, çevremizde, her zaman, her yerde bize güç veriyor. Çanakkale’de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma, istiklal mücadelemizin temelinde yatan ruhu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenlerle Çanakkale Zaferi’ni anlamaya da anlatmaya da devam etmeli ve bu zafer örneğini bir işaret kabul etmeliyiz. Vatan sevgimiz, bizlere emanet edilmiş olan bu aziz vatana, günümüzde ve gelecekte, aynı şuur ve sadakatle sahip çıkılacağının da güvencesidir. Hepsinden önemlisi Çanakkale Zaferi, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk Milleti’nin neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösteren önemli bir kanıttır. Bu şanlı tarihin taşıyıcıları, varisleri, emanetçileri olarak 108 yıl önce bu topraklarda tarih yazan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; tarihimiz boyunca vatanı, milleti, devleti, bayrağı için canını feda etmiş tüm aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, bugünleri bize armağan eden kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ise Çanakkale’nin dünya siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Vatan topraklarını korumak ve düşmanı kutsal topraklarımızdan püskürtmek için tarihteki en etkileyici ve unutulmaz kahramanlık örneklerinden biri olan Çanakkale Zaferi, sonuçları itibarıyla büyük yankı uyandırmıştır. Yedi düvele karşı elde edilen emsalsiz Çanakkale Zaferi, bir milletin azmiyle sürdürdüğü ve emin adımlarla bağımsızlığına giden yolda kanıyla, canıyla kendisini gelecek nesillere adadığı muazzam bir askeri mücadele örneğidir. Bugün yaşadığımız topraklara vatan diyorsak ve özgürce nefes alabiliyorsak sebebi kuşkusuz Atatürk’ün komuta ettiği silah arkadaşlarının, vatanımızı koruyan şehitlerimizin ve gazilerimizin vatan uğruna vermiş oldukları mücadeledir. Şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzu asla ödeyemeyiz ama onlara lâyık olmak amacıyla vatanımıza hizmet etmeli, durmadan çalışmalı ve üretmeliyiz. "Vatanımız uğruna verdiğimiz mücadelelerin en şanlısı diyebileceğimiz ve destanlara konu olan 18 Mart Çanakkale Zaferi hepimiz için çok önemli bir yere sahiptir. İlkokul sıralarında öğrenmeye başladığımız tarih derslerimizde hepimizin hem gurur duyduğu hem de içimizin sızladığı hikayelerin çıkış noktası Çanakkale olmuştur. Bu sebeple Çanakkale’mizin yeri milletimiz için ayrıdır ve hep de öyle kalacaktır. Vatanı korumak uğruna canından vazgeçen şehitlerimizin adeta heykeller şehri niteliğinde olan Çanakkale sevgisinin kaynağı şüphesiz toprakları uğruna şehitlerimizin verdiği mücadeledir. Aradan 108 sene değil binlerce sene de geçse Çanakkale milletimiz için yerini ve önemini her daim koruyacaktır. Tarihe damgasını vuran ve askeri strateji dersleri çıkarılan Çanakkale Zaferi; dünyanın siyasi tarihini ve Anadolu’nun geleceğini yeniden yazdırmıştır. Tarihte emsali olmayan Çanakkale Zaferi’nin kazanılmasında katkısı olan şehitlerimize, atalarımıza ve tabii ki Ulu Önder Atatürk’e borcumuzu asla ödeyemeyiz. Çanakkale’de göstermiş olduğu üstün başarılarla Anafartalar Kahramanı unvanını alan ve adını Anadolu’da duyuran Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal, silah arkadaşlarıyla beraber muharebe boyunca geliştirdiği strateji ve sergilediği önderlikle milletimize Çanakkale Zaferi’ni yaşatmıştır. Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar cephesinde en önde çarpışan Atatürk, Milli Mücadele Dönemi’nde de siyasi ve askeri dehasını sergilemiş ve bizlere en büyük eserim dediği Cumhuriyet’i armağan etmiştir. Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü münasebetiyle Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise 18 Mart 1915 tarihinde inanılmaz bir başarının elde edildiği Türk ve Dünya tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümünün onurunu ve gururunu yaşadıklarını kaydettiği mesajında, "Milletimiz, tarih boyunca hür ve müstakil yaşamayı bir hayat felsefesi olarak benimsemiştir. Bu nedenle hiçbir güç milletimizi esaret altına alamamıştır. Bundan tam 108 yıl önce milletimizin inancından, ruhundan ve vatan mücadelesinden doğan Çanakkale Zaferi, yalnız tarihe değil milletimizin gönlüne de yazılmıştır. Bağımsızlığımızı savunmak, yurt topraklarımızı korumak için yapılan savaşlar kutsaldır. Çanakkale, Kurtuluş mücadelemiz kutsal destan savaşlara birer örnektir. Çanakkale Zaferi, tarihe sığmayan, hepimize büyük gurur veren bir destandır. Türk Milleti Çanakkale’de kanıyla, canıyla, şerefiyle tarihin akışını değiştirmiştir. Milletimiz böylelikle, Çanakkale’nin geçilmeyeceğini tüm dünyaya güçlü şekilde ilan etmiştir. Şehitlerimizi Anma Günü’nün bizim için ayrı bir önemi var. Çünkü Gaziantep Halkı Kurtuluş mücadelesi verirken bu toprakları 6 bin 317 şehidin kanlarıyla suladı. Bize düşen görev bugünlere gelmemiz için canları pahasına savaşıp bu topraklara kanlarını döken şehitlerimizi yâd etmek, onları asla unutmamak ve gelecek nesillere bu kahramanlıkların anlatılmasını sağlamaktır. Bu sebeple bizde Şahinbey Belediyesi olarak Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yılında başlattığımız Çanakkale ziyaretlerimizde vatan toprağını korumak için canlarını vermiş olan 253.000 şehidimizin bulunduğu Çanakkale’de bu zamana kadar 145.227 öğrencimizi ve vatandaşımızı ecdadıyla buluşturduk. Şehitlerimizi Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı ve rahmetle yâd ederken, yaşayan gazilerimize de minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Bugün, tarihte eşine az rastlanan en büyük kahramanlık destanlarından biri olan ve savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Anafartalar Kahramanı unvanını almasının ardından albay rütbesi ile önderlik ettiği Çanakkale Zaferi’nde, milletimiz Gelibolu Yarımadası’nda dünyada emsali görülmemiş bir bağımsızlık mücadelesinin destanını yazmıştır. Çanakkale geçilmemek üzere bu emsalsiz kahramanlık destanıyla mühürlenmiştir. Çanakkale Zaferi; askerine ‘Taarruzu değil, ölmeyi’ emreden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, vatanı ve milletinin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden binlerce şehidimizin ve gazilerimizin, onların yanında omuz omuza mücadele veren kadınlarımızın, ninelerimizin, dedelerimizin, analarımızın topyekun vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inancın, azmin ve dehanın zaferidir. Çanakkale Zaferi, namusu bildiği vatanının ve milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan iman dolu göğsünü hayasızca akına siper etmiş yüzbinlerce kahramanın eseri; istiklalini ve istikbalini korumak isteyen bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağının kanıtıdır. 18 Mart 1915’te Çanakkale’yi geçilmez kılan milletimizin vatan sevgisi ve bağımsızlık aşkıdır. Sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de dönüm noktalarından biri olan Çanakkale destanını yazan ecdadın torunları olarak, istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Bugün en önemli görevimiz, ecdadımızın kardeşlikle ve omuz omuza yücelttiği Çanakkale ruhunu yaşatmak, devraldığımız bu şanlı mirası sonsuza dek sahip çıkılması için gelecek nesillere en doğru şekliyle aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin aziz emanetlerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum” denildi.