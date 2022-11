Gaziantep’ten 10 Kasım mesajları

Gaziantep protokolü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gaziantep Vali Davut Gül’ün 10 Kasım Atatürk’ü Anma mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu ve Kurtuluş Savaşı’mızın lideri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 84’üncü yılında, milletçe sonsuz saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkânlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü tarihe iz bırakan bir lider ve komutan yapan en büyük özelliği ise milletine duyduğu sonsuz güven ve inançtır. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı Türk Milleti’yle omuz omuza vererek kazanmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurmuştur. Türk Milletinin istiklaline ve istikbaline adanan 57 yıllık ömrün sona erdiği 10 Kasım’ı matem günü olmaktan ziyade Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini, eserlerini ve fedakârlıklarını anlama günü olarak idrak ediyoruz. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ’Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir” diyerek duygularını, fikirlerini anlamanın önemini vurgulamıştır. Bağımsızlık uğrunda karşısına çıkan tüm güçlükleri aşarak milletine bağımsızlığını armağan eden, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla dünya milletlerine örnek olan Atatürk’ün bize sunduğu değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, hayatı boyunca sürdürdüğü bağımsızlık ve uygarlık mücadelesinde gücünü Türk Milleti’ne olan inanç ve güveninden alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 84. yıl dönümünde bir kez daha şükran, minnet ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin mesajında, "İstiklal mücadelemize önderlik eden, aziz milletimizin eşsiz fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal, üstün askeri yönetimi ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için yas günü değil, fikirlerine ve gösterdiği hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmamız ve her zamanki gibi bir ve beraber olmamız gereken bir gündür. ‘Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirasına sahip çıkmak için bugün hepimize düşen ortak görev, yine yıllar önce Atatürk’ün de ifade ettiği gibi ‘Ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet’e sahip çıkmak, Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmak olmalıdır. Türk Ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele güçlü biçimde yürüyecektir.’ Yeni bir yüzyılda, kararlılıkla ilerleyen Türkiye, istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye devam ederken, ecdadımızın her dönemde önüne çıkan engelleri birlik ve beraberlik içinde aştığını, milli ve manevi değerlerini her şart altında yaşattığını, inandığı yoldan asla dönmediğini, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını da unutmamalıyız. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu ve gençlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi tam bağımsız olarak ilelebet muhafaza etmek, sürekli daha ileriye taşımak için, ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ ilkesi etrafında birleştiriyoruz. Bu düşüncelerle, vefatının 84’üncü yıldönümünde Türk Milleti’ne esareti ve himayeyi asla yakıştırmayan ve bağımsızlık meşalesinin ilk fitilini 19 Mayıs’ta Samsun’dan ateşleyen Cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, saygı ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer’in mesajında ise, "Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz.?Milli Mücadelenin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk; büyük bir komutan, güçlü bir liderdir. Dört bir yandan kuşatılmış Anadolu’yu , askeri kabiliyeti, keskin zekası ve güçlü liderlik vasıflarıyla düşman işgalinden kurtarmakla kalmamış; egemenliği millete teslim ederek en büyük eseri olan Cumhuriyeti inşa etmiştir. Türk Milletinin sahip olduğu azim ve kararlılık ile cesareti O’nda vücut bulmuş günümüzün çağdaş ve müreffeh ülkesi Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atma başarısını göstermiştir. Bizler de Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içerisinde cennet vatanımızı daha müreffeh bir ülke haline getirmek için mücadele ediyor, var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 84. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin kahramanları ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" denildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, mesajında, "10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı göstermemiz gereken bir gündür. Bu günde bizlere düşen en büyük görev; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve en büyük eseri Cumhuriyet’i anlamak, Cumhuriyet’in değerlerini her koşulda korumak ve milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için, yorulmaksızın gayret etmek ve çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, vatan uğruna hiç düşünmeden canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandıdedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu mesajında, “Türk Milletinin istiklaline ve istikbaline adanan 57 yıllık ömrün sona erdiği 10 Kasım’ı matem günü olmaktan ziyade Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini, eserlerini ve fedakarlıklarını anlama günü olarak idrak ediyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 84. yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Atatürk; sadece milletimizin değil, tüm insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir. Milletimize ve ordumuza önderlik ederek yürüttüğü istiklal mücadelesi, hür yaşama kararlığındaki milletimizi aydınlık günlere kavuşturmuştur. Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük ideali, Türkiye’yi birlik ve beraberlik içinde, müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktı. Türk Milletinin istiklaline ve istikbaline adanan 57 yıllık ömrün sona erdiği 10 Kasım’ı matem günü olmaktan ziyade Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini, eserlerini ve fedakarlıklarını anlama günü olarak idrak ediyoruz. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir.” diyerek duygularını, fikirlerini anlamanın önemini vurgulamıştır. Ne mutlu ki bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikir, öngörü ve eserlerinden aldığımız ilham ile Türkiye’mizi; barış, huzur ve refah içerisinde yaşatmak ve yüceltmek için engel tanımaksızın yolumuza devam etmekteyiz. Yakın zaman içerisinde ülkemizin hemen her alanda büyük gelişimler ve dönüşümler yaşamakta olması, bölgemizde ve dünyada her geçen gün artan saygınlığımız, muasır medeniyet istikametinde milletçe attığımız dev adımlar bunun bariz göstergeleridir. Bağımsızlık uğrunda karşısına çıkan tüm güçlükleri aşarak milletine bağımsızlığını armağan eden, kısa yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla dünya milletlerine örnek olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize sunduğu değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Bizler de devlet ve millet olarak kendisinin, “En Büyük Eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere eserlerine sahip çıkıp; onun fikirleri ışığında el birliği ile çalışarak ülkemizi daha ileri seviyelere getireceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha en kalbi duygularımla rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun mesajında, "Hayatını Aziz Milletimize hizmete, Türk Milleti’nin bağımsızlığına, refah ve mutluluğuna adayan Büyük Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 84’üncü yılında, rahmet ve şükranla anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, O’nun gösterdiği, ilim ve fennin aydınlattığı yolda, gelişmesini sürdürmüş; güçlü ekonomisi, dosta güven, düşmana korku veren kahraman ordusu, tarihi ve kültürel değerleriyle dünya devletleri arasında hak ettiği yeri almıştır. Milletimiz; Atatürk’ü ve en büyük eseri Cumhuriyet’i anlamak, Cumhuriyet’imizin temsil ettiği değerleri her şartta korumak, yüceltmek suretiyle gösterdiği çağdaş muasır medeniyet hedefine ulaşmak için çaba gösterecek, Cumhuriyetimizi yeni eserlerle, üstün başarılarla güçlendirecek, sonsuza kadar yaşatacaktır. Büyük Atatürk’ün ‘’Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’’ vecizesini ilke edinerek, hep birlikte daha çok çalışarak, Türkiye’mizi, bu kutlu Vatanımızı her bakımdan daha da güçlü hale getireceğiz. Hedefimiz, yeniden Büyük Türkiye’yi kurarak Ülkemizi küresel bir güç yapmaktır. Bu hedefe de birbirimizi severek, birbirimizle kenetlenerek her zamankinden daha çok çalışarak ulaşacağız. 10 Kasım, Milletimiz için sadece Büyük Atatürk’ü anma günü değil, aynı zamanda Devletimize, Vatanımıza, Cumhuriyetimize, Demokrasimize, Bölünmez Bütünlüğümüze, Milli İradeye sahip çıkma günüdür. Bu duygu ve düşüncelerimle, 84’üncü yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk’ü, onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, İstiklal Savaşı’nın tüm kahramanlarını bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum" denildi.

Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı ve Sanko Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, mesajında, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlık düşünce ve ilkelerinin değeri yıllar geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır İstiklal Savaşımızın Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 84’üncü yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, mesajında “Umutların tükendiği bir anda zulme, adaletsizliğe ve her türlü baskıya dur diyen, özgürce yaşamak için gerektiğinde ölümü göze almanın gerektiğini haykıran, hayatını bu millet ve devlet için hiçe sayan Büyük Önderimiz sadece Türk Milleti için değil, bağımsızlığın önemini bilen tüm milletler için yeri doldurulamaz bir liderdir. Daha yapılacak çok şey varken talihsizce aramızdan bedenen ayrılan ancak ilkeleri ve ışığı ile her zaman yolumuzu aydınlatan Atamız, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum” ifadelerini kullandı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek’in mesajında, “Kurtuluş Savaşı’nın önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz bir komutan ve büyük devlet adamı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin yıl dönümünde büyük bir özlem, şükran ve minnetle anıyoruz. Atatürk’ü anmak demek, onun eserlerine ve özellikle de Cumhuriyet’e sahip çıkmak demektir. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimiz bugün her alanda söz sahibi, etkin, uluslararası arenada ulaştığı saygın konumu ile aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Yarınlarda daha güçlü bir Cumhuriyet, daha müreffeh bir ülke görmek istiyorsak Cumhuriyetimizin kazanımlarını geleceğimiz olan çocuklara ve gençlere doğru anlatmalıyız. Atatürk’ün ve atalarımızın bize emaneti olan Cumhuriyeti, demokrasiyi ve milli iradeyi tüm gücümüzle korumalıyız. Bu bizler için tarihten gelen bir sorumluluktur” denildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise, "Atatürk’ün Cumhuriyetin temellerine yerleştirdiği ilkeler sayesinde yolumuz aydınlık ve ışık dolu. Gerek vatandaş olarak gerekse ülkeye katma değer katmak için gece gündüz çalışan iş insanları olarak her adımımızda ve yaptığımız her atılımda kendisine olan minnettarlığımız katlanarak büyüyor. Çünkü Atatürk’ün bize kazandırdığı haklar, hürriyetler ve değerler sayesinde bugün kendimizi ifade edebilme şansını buluyoruz. Atatürk’ün özveriyle yapmış olduğu çalışmalar sayesinde bireysel özgürlüğü elde etmiş bir millet olarak gücümüzü ekonomik anlamda tüm dünyaya gösterme cesaretinde bulunabiliyoruz. Her sabah işlerimize giderken biz iş insanlarının aklında tek bir söz var “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.”. Bizi biz yapan niteliklerimiz; çalışmak, üretmek, ülkesi uğruna en iyi şekilde mücadele etmek ve umut etmektir. Bu özellikleri de Atatürk’ün Türk milletine bıraktığı bir miras olarak kabullendik. Bu sebeple Atatürk’ü anmadığımız günümüz yok. Elbette ki Ata’mızı görmeyi çok isterdik ama Ata’mız benimle aynı düşünceleri paylaşan gencinden yaşlısına birçok kişiye “Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir.” özdeyişiyle cevap vermiştir. Bu yüzden onu görme şansını yitirsek de onu her gün anlayarak anacağız ve ilkelerini kılavuz bilerek yaşamaya, üretmeye devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletine birçok manevi miras bırakmıştır. Bu kutsal mirası korumak için ve yitirmemek için çağdaş uygarlık düzeyinden asla vazgeçmemek, eğitimi hayatın merkezine yerleştirmek, kadınların haklarını korumak, ekonominin güçlenmesi için tam bağımsızlıktan ödün vermemek, bilimden, sanattan ve üretmekten, çalışmaktan vazgeçmemek gerekmektedir. Toplumsal cinsiyetçiliğin önüne geçerek kadının toplumdaki yeri ve önemini göz ardı etmemek ise başlı başına medeniyetin ve eşitliğin bir gerekliliğidir. Eğitim ve çağdaşlık yine bu noktada Atatürk’ün bize bıraktığı en önemli mirastır diyebilirim. Atatürk’ün eğitimi her şeyin başı sayması hayattaki ilkem olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Vefatının yıldönümünde Ulu Önderimizi saygı, rahmet ve minnetle anarken; Atamıza bir minnet ve borç olarak Cumhuriyetimizi yaşatmak ve ülkemizi hak ettiği değere ulaştırmak için; üzerimize düşen sorumlulukları fazlasıyla yerine getireceğimizi, yorulmadan, bıkmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Dünya ekonomisinin içinden geçtiği bu çalkantılı dönemde biz ihracatçılar olarak, 2023 hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla mücadelemizi sürdürecek, ülke ekonomimize daha fazla katkı sağlamanın gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar ise, "Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 84. yılında sonsuz saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. O’nun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni güçlendirerek gelecek nesillere taşımak en büyük görevimizdir. Atatürk’ün, ’Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir’ sözlerinde de dile getirdiği gibi güçlü ve müreffeh bir ülke ancak ekonomik kalkınma ile mümkündür. Bizler iş dünyası olarak ülkemizi ekonomik anlamda kalkındırmak amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan ise mesajında, 10 Kasım 1938 tarihinde ebedi âleme uğurladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 84. yılında bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anmaktayız. Atatürk, askeri, idari ve diplomasi alanındaki başarıları, ileri görüşlülüğü ve fikirleri ile yaşadığı yüzyıla damga vurmuş bir liderdir. Atatürk’ün, "Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz’ sözü günümüzde olduğu gibi her zaman geçerliliğini koruyacaktır. Bizler iş dünyasının temsilcileri olarak, daha güçlü bir Türkiye için bıkmadan, usanmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Kurtuluş Savaşımızın önderi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Abidin Kaplan’ın mesajında, “Atatürk, yaşadığı çağa damgasını vuran bir liderdir. Sadece milletimizin değil bağımsızlık mücadelesi veren tüm mazlum milletlerin gönlünde taht kurmuş bir devlet adamıdır. Vefatının yıldönümünde Atatürk’ü anmak demek, aynı zamanda O’nun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni her alanda güçlendirmek için daha çok çalışmak demektir. Gelecekte daha güçlü bir Türkiye için birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek, tıpkı Kurtuluş Savaşındaki mücadeleci ruh ile çalışmak Atatürk’e duyduğumuz saygının en güzel göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle istiklal savaşımızın büyük önderi, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi; şükranla, minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyorum" denildi.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, "Atatürk’ün önderliğinde zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşımız, şanlı tarihimizin en önemli kilometre taşlarından birisidir. Her karışı şehitlerimizin kanı ile sulanmış olan aziz vatanımızda bağımsız ve hür bir şekilde yaşamamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin yıldönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Atatürk, milletimizin ortak eseri olan ve ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimizi gençlere emanet etmiştir. Gençlerimizin bu emaneti korumak ve yüceltmek için her türlü fedakârlığı yapacağına olan inancımız tamdır. Türk milleti olarak Cumhuriyeti korumak ve muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da tüm gücümüzle çalışmaya, üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ise “Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 84. yıldönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, başarılı bir devlet adamı, muzaffer bir komutan olmanın yanında Dünya tarihine yön veren liderlerden biridir. Atatürk’ün önderliğinde bir araya gelen milletimizin topyekûn mücadelesi ile başarıya ulaşan Kurtuluş Savaşı dünyadaki diğer mazlum toplumlar için de bir kurtuluş reçetesi olmuştur. 10 Kasım sadece, Dünya tarihinde büyük bir iz bırakmış bir lider olan Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü değil, aynı zamanda O’nun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesine çıkarma azmimizin güçlendiği gündür. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete irtihalinin 82’nci yıldönümünde Atatürk ve silah arkadaşlarıyla tüm şehitleri rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer’in mesajında ise, "Milletimiz, şehitlerimizin kanları ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla savunulan bu vatan ve bayrağı, sonsuza kadar korumaya kararlıdır. Türkiye Cumhuriyeti, geçmişinden aldığı güçle tüm engelleme teşebbüslerine rağmen sağlam adımlarla büyümeyi sürdürmektedir.

Geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümitle, daha büyük bir kararlılıkla yürürken bizler de bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan, yorulmadan hayata geçiriyoruz. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak var gücümüzle çalışarak Atatürk’ün bizlere emanet ettiği ilkeleri ve devrimleri çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken gelecek nesillerin de aynı inançla bayrağı devralacaklarına ve ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacaklarına olan inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının 84. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum" denildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise mesajında, “Yaşamı ve mücadelesiyle dünyaya örnek olan önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 84’üncü yılında minnet ve şükranla anıyorum. Büyük bir komutan ve devlet adamı olarak Atatürk, milletinden aldığı güçle cephede kazanılan zaferin ardından bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük hedefi, ay yıldızlı bayrağımız altında milli birlik içerisinde, her anlamda kakınmış ve muasır medeniyetler seviyesine yükselmiş bir Türkiye’yi inşa etmekti. Bu uğurda siyasi, sosyal, kültürel, hukuksal ve ekonomik anlamda devrim niteliğinde adımlar atmış, ilke ve inkılapları ile en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılacak temel ilkeleri bizlere miras bırakmıştır. Bize düşen de yol göstericimiz olan bu ilkeler doğrultusunda, Atamızın emanetine sahip çıkmak, daha gelişmiş ve çağdaş bir Türkiye için bayrağı nesilden nesle yukarı taşımaktır. ’Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir’ diyen Atatürk’ün fikirleri ve idealleri her daim yol göstericimiz olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 84 yıl önce ebediyete uğurladığımız Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz vatanımız için mücadele etmiş tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.