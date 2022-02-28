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Gaziantep’teki spor salonu ve yüzme havuzlarından 147 bin kişi yararlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ile Spor Toto Teşkilatı iş birliğinde şehrin dört bir yanında hizmete açılan mahalle tipi yeni spor salonları ve yüzme havuzlarından 2021 yılında 147 bin 58 kişi yararlandı.

GAZİANTEP 28.02.2022, 10:44
Gaziantep’teki spor salonu ve yüzme havuzlarından 147 bin kişi yararlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ile Spor Toto Teşkilatı iş birliğinde şehrin dört bir yanında hizmete açılan mahalle tipi yeni spor salonları ve yüzme havuzlarından 2021 yılında 147 bin 58 kişi yararlandı.

Sporu gündelik yaşam ritüeli haline getirmek, her vatandaş için tesisleri ulaşılabilir kılmak ve sağlık programlarını sportif hareketlilik sağlayarak desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto’nun ortaklaşa hareket ederek kentte inşa ettiği 9 spor salonu ve 12 yüzme havuzundan 2021 yılı içerisinde 147 bin 58 vatandaş hizmet aldı. Böylelikle kentte spor yapan nüfusun oranı yüzde 50 artış gösterdi.

Bu kapsamda inşası tamamlanan Şahinbey’deki Dumlupınar, Ulaş, Yeşilevler, Ertuğrul Gazi spor salonları başta olmak üzere Hasan Celal Güzel Futbol Sahası’nda ilçenin spor ihtiyacına büyük ölçüde cevap verilirken Şehitkamil’de ise Beykent, Kuzeyşehir, Mehmet Vehbi Dinçerler, Fıstıklık ve İncilikaya spor salonlarıyla hizmet ağı genişletilmiş ve çocuklarla gençlere yönelik fırsat eşitliğinde önemli bir adım atılmış oldu.

Öte yandan 8 Şubat, Gazikent, Gaziler, Ertuğrul Gazi, Yeditepe mahallelerinde yapılan yüzme havuzlarının yanı sıra Araban, Yavuzeli, Karkamış, Nizip, Oğuzeli, İslahiye ve Nurdağı’nda hizmete açılan yüzme havuzlarında, temel yüzme eğitimleri verilirken çocukların spor alışkanlığın küçük yaşta edinmeleri için yoğun gayret sarf ediliyor.

“Spor Dostu Gaziantep” mottosuyla ulusal ve uluslararası platformlarda yerel yönetim anlayışına yeni bir soluk getiren GBB Başkanı Fatma Şahin, beşeri sermayenin ülkenin ana hedeflerini gerçekleştirme konusunda en önemli değer olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Şehrin söz sahiplerini çocuklara ve gençlere yatırım yapmaya davet eden Başkan Şahin, Gaziantep modeliyle kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel teşebbüsleri tek çatı altında toplayarak fırsat eşitliği sağlıyor, çocukların ve gençlerin yeteneklerini gün yüzüne çıkartıyor.

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