Gaziantep’teki fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği (GAFSAD) iş birliğinde Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun desteğiyle (TFSF) düzenlenen “Mevsimlerle Gaziantep” temalı fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında GBB Gazi Kültür A.Ş. ile GAFSAD ortaklığında TFSF’nin katkılarıyla “Mevsimlerle Gaziantep” temalı fotoğraf yarışması organize edildi. Yarışmaya 333 kişi toplamda bin 24 fotoğrafla katıldı. Jürinin ilk değerlendirmesinde 100 fotoğraf en yüksek puanları alarak ikinci tura yükseldi. Daha sonra bu eserler arasından seçilen 5 fotoğrafın puanlandırılması yapıldı, derece alan yarışmacılar belirlendi. Jüri üyelerinin kararıyla birinciliğe layık görülen eserin sahibine 5 bin Türk lirası, ikinciye 3 bin lira, 3’üncüye de 2 bin lira para ödülü verildi. Bunun yanı sıra 4’üncü ve 5’inci sıraya oturan fotoğraflar da mansiyon ödülü olarak bin lira aldı. Yarışmada İlkbahar kategorisinde birincilik kürsüsüne oturan Ahmet Aslan’ı Ömer Şahin, Fırat Kıztanrı, Mehmet Budak ve Metin Burak Kınacılar izledi. Kış kategorisinde Beytullah Eles birinciliği elde etti. Eles’i Ali Aslan, Gülhan Hanbay, Funda Bal ve İbrahim Şimşek takip etti.

Sonbahar kategorisinde ise Ahmet Aslan birinci, Belma Arslan ikinci, Birol Kıraç 3’üncü, Elif Yılmaz 4’üncü, Serap İkiyek 5’inci oldu. Yaz kategorisinde de Resul Yanbul birinci olurken Ahmet Aslan ikinci sıraya yerleşti. Osman Maaşoğlu da 3’üncü sıraya oturdu. Bu kategorinin mansiyon ödülleri ise Atakan Şavlı ve Osman Maaşoğlu’na gitti.