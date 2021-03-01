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Gaziantep’te "yeşil" hedef

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından “Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller” sloganıyla başlatılan YeşilAntep Projesi’nin 8’inci etabı Gaziantep Ticaret Borsası işbirliğinde Aydınlar Mahallesi’nde gerçekleşti.

GAZİANTEP 01.03.2021, 13:09
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Gaziantep’te "yeşil" hedef

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından “Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller” sloganıyla başlatılan YeşilAntep Projesi’nin 8’inci etabı Gaziantep Ticaret Borsası işbirliğinde Aydınlar Mahallesi’nde gerçekleşti.

Geleceğe daha yaşanır ve yeşil bir Gaziantep bırakmak amacıyla şehirde belirlenen 14 nokta ve uygun olan okul bahçelerinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği sürüyor. Gaziantep Modeli ile kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin (STK) iş birliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller” Projesi doğrultusunda 8’inci etabı daha öncesinde Gaziantep Ticaret Borsası ile imzalanan protokol çerçevesinde Şehitkamil İlçesi’ne bağlı Aydınlar Mahallesi’nde yapıldı. Yaşları 8 ile 10 arasında değişen karaçamlar belirlenen alana dikildi.

Ağaç dikim törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Başkanı Ahmet Tiryaki katıldı.

Yeni etaplar için 3 protokol birden imzalandı

Ağaç dikimi öncesi üç yeni etap için protokol imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Vali Davut Gül, Gaziantep-Kilis Tabipler Odası Başkanı Uzm. Dr. Ayşegül Ateş Tarla, Karmen Peyzaj’dan İlker Mavi ve Türkmenler Un adına Bekir Tamerle imzalanan protokollerle birlikte ağaçlandırma çalışmalarında yeni etaplar için çalışma başlatıldı.

"Doğan her çocuğa karşı sorumluluğumuz var"

Dikim töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir yıl önce maskelere hapis olacağız, bir nefes sıhhatin önemli olacağını söyleselerdi inanılmayacağını belirterek, “Şimdi bundan kurtulmak istiyoruz. Bunların hepsi bir sonuç. Önemli olan koruyucu önleyici tedbir ve bunun için buradayız. 27 milyon fidan diktiğimizde, kişi başına düşen yeşil alanı arttırdığımızda burada toprağın hakkı verilmiş olacak. Birçok fidan dikiliyor ama bu projenin bir diğer önemi şu ki yetişmiş ağaçlar toprakla buluşuyor. Ben sabırsız bir başkanım bekleyemiyoruz. Bu ağaçların gölgesinde beraber oturalım, sahre kültürümüz var insanlar yemeklerini yesin, aile birliği bizler için çok önemli. Şehri yeşile boyamak için bu proje çok önemli. Bugün 3 imza daha atıyoruz. Tabipler odasıyla imza atacağız ve sağlıkçılarımızın vefasına ve gayretine bakarsanız en güzel ormanı onlar için dikmek lazım. Doğan her çocuğa karşı sorumluluğumuz var. Bunu yüreğinizde hissettiğiniz için teşekkür ediyorum. Görüntü ve gürültü kirliliğinden kurtulalım. Her yere dokunulmuş olsun dedik. Bu da emek istiyor. Ağaç başında her bir arkadaş gönülle aşkla yapıyor işini” diye konuştu.

"El ele vererek herkes bu sorumluluğun içinde olacak"

Gaziantep Valisi Davut Gül, 27 milyon fidanı bir anda dikilmeyeceğini hatırlatarak, “Geçen sene 4 milyon ağaç toprakla buluştu. Bu sene 4 milyon ağacın da üstüne çıkacağız. Orman İşletme Müdürlüğü’nün diktiği küçük fidanların yanında belediyelerim 8-10 yıllık büyük ağaçları dikiyorlar. Zamanı satın alıyorlar. El ele vererek Gaziantep’te yaşayan 7’den 70’e herkes bu sorumluluğun içinde olacak” dedi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise Vali Gül’ün 27 milyon fidan sözünü emir telaki ettiklerini, belediyecilikte yapılan binaların yanında yeşili desteklemek açısından bu gibi faaliyetleri desteklediğini aktardı.

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, projeyi canı gönülden desteklediklerini, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması, ormansızlaşma ve doğal kaynakların tükenmesi gibi yaşanan küresel sorunlara karşı mücadelede sorumluluk almaya devam edeceklerini ifade etti.

Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryaki’de bugün dikilen ağaçların ve proje ile yaşanacak hayırlı bir geleceğin adımını atıklarını vurguladı.
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