Gaziantep’te yeni barınak için dev hibe

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında Burç Yazıbağ’da yapımı süren Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi için 3 milyon TL’lik mali destek protokolü imzalandı.

“Hayvan Dostu Gaziantep” için çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile iş birliğini sürdürüyor. 15 bin metrekare üzerine kurulacak yeni barınak için müdürlükle yürütülen iş birliği kapsamında Gaziantep Sanat Merkezi’nde yeni bir protokol imzalandı. Protokolle birlikte 3 milyon TL’lik yeni hibe, müdürlükçe Büyükşehir Belediyesi’ne sağlanacak. Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlısı olacak merkezin yapımı tamamlandığında can dostları için daha ferah bir alan oluşturulacak, ameliyat alanları, bakım odası, yoğun bakım üniteleri, hasta hayvanlar için karantina bölgeleri ve yiyeceklerin muhafazası için soğuk hava depoları bulunacak. Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı’na bağlı hizmet verecek merkez, mevcut hayvan barınağı ile beraber çalışacak.

“Hayvanseverlerle birlikte çok önemli çalışmalar başlattık”

Protokol imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’te tesis sayılarının her geçen gün arttığını dile getirerek, “Cumhuriyet, bütün toplumu korumak, herkese saygılı olmak, kuşu, çiçeği, insanı ile birlikte yaşatan bir anlayış. Tam bunu besleyen ‘Hayvan Dostu Şehir’ olarak Gaziantep tesislerini arttırmaya devam ediyor. Bir taraftan hukuki düzenlemeler yapıldı, belediyelerle ilgili sorumluluklar arttırıldı. Ben Türkiye Belediyeler Birliği’nin de başkanıyım. Hayvanseverlerle buradaki sivil toplumu destekleyecek çok önemli çalışmalar başlattık. Bir taraftan da şehrimizi herkes ve bütün canlılar adına emin ve güvenli kılmak için bu tesislere ihtiyacımız var. Yeni tesisimizde engelli bir kedi köpeğin tedavi olacağı havuzlardan tutun, ameliyathaneleri, soğuk hava depolarının düşünüldüğü en modern tesislerini bu imza ile yapmış oluyoruz” dedi.

“Yaşamlarımızın bir parçası”

Milletvekili Derya Bakbak ise Büyükşehir Belediyesini tesis için tebrik ederek, “Canlıların hepsi hayatımızın bir parçası. Allah-u Teala bu canlıları doğanın dengesi için yaratmış. Bu doğanın dengesinin devamlılığı anlamında hepsinin sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmesi önemli. Covid sürecinde hayatın, sağlığın ve canlının önemini daha iyi gördük. Soğuk kış günlerinde hayvanların doğal yaşadığı yerlerde beslenmeleri için gece çalışmaları oluyor. Sıcak günlerde de su ihtiyacı oluyor. Bütün canların hepsi çok kıymetli, yaşamlarımızın bir parçası” diye konuştu.

Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ise hibenin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sokak hayvanlarımızın bakımı ve rehabilitasyonu için sağlandığını aktardı. Gaziantep’e ve hayvanseverlere hayırlı olmasını diledi.

Rektör Özaydın da Başkan Şahin’e, hayvanlara yönelik yapılan çalışmalar için teşekkür etti.

Protokol imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü adına Doğa Koruma ve Milli Parklar 3’ncü Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler katıldı.