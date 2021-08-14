Gaziantep’te yazlık sinema günleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen “Yazlık Sinema Günleri” 16 Ağustos Pazartesi günü Masal Park’ta başlıyor.

Sosyal ve kültürel belediyecilikte birçok çalışmaya imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eski yazlık sinemaları tekrar canlandırıyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’nca tarafından organize edilen sinema gösterimlerinin ilki 16 Ağustos saat 20.30’da Masal Parkı’nda gerçekleşecek. 4 gün boyunca her gün farklı bir film gösterilecek. Eski yazlık sinema günlerini yad ettirecek programlarda vatandaşlara açık havada film izleme keyfini yaşayacak. Masal Parkı’nda 16 Ağustos Pazartesi Günü Tuğçe Soysop’un yönetmenliğini üstlendiği Fantastik Macera Filmi Gamonya: Hayaller Ülkesi ile başlayacak olan Yazlık Sinema Günleri, 17 Ağustos Salı Günü yönetmen Ümit Köreken’in senaryosunu yazıp yönettiği 2016 yılı yapımı Dram türü Mavi Bisiklet izleyicilerle buluşacak. 18 Ağustos Çarşamba Günü ise senaryosunu ünlü komedyen Ata Demirer’in yazdığı, yönetmen koltuğuna Kıvanç Baruönü’nün oturduğu komedi filmi Hedefim Sensin filmi yayınlanacak. Masal Parkı’nda ki son gösterim ise 19 Ağustos Perşembe Günü Selahattin Sancaklı’nın yönettiği, 2018 yapımı macera, aksiyon ve tarihî film Diriliş Karatay ile olacak. Filmler her gün saat 20.00’da başlayacak.

Yazlık Sinema günleri Masal Parkı’ndan sonra 20-21-22 Ağustos tarihlerinde Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nde, 23-24 Ağustos’ta Gazikent’te, 25-26 Ağustos tarihlerinde Seyrantepe’de farklı filmlerle devam edecek.