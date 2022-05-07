Gaziantep’te "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlediği "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği Gaziantep’te de kent protokolünün katılımıyla yapıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın trafik kazalarının önlenmesi için ’Trafik Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlediği "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği Gaziantep’te de kent protokolünün katılımıyla yapıldı. Gaziantep’te SANKO Park AVM önünde buluna kavşaktaki yaya geçidinde yapılan etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, polis ve jandarma ekipleri ile çok sayıda vatanda katıldı. Etkinlikte "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması hakkında çocuklara ile vatandaşlara bilgi verilerek broşür dağıtıldıktan sonra protokol üyeleri ile vatandaşlar, birlikte yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçti.

"Yaya kazalarının azaltılması için şoförler ve yayalar kurallara uymalı"

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olduğu gibi Gaziantep’te de Trafik Haftası ile ilgili etkinlikler yapıyoruz. Emniyet müdürü, jandarma komutanı, şoförler odası, vatandaşlarımız ve öğrencilerimizle birlikte yaya bilincinin artmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bugün de çocuklara ve vatandaşlara yayalar için 5 kuralımızı hatırlattık. Hafta boyunca bu konuda anlatıcı etkinlikler devam edecek. Bizim hemşerilerimizden istirhamımız yaya kazalarının azaltılması için şoförlerin kurala uyması gerektiği gibi yayaların da kurallara uymasıdır. Lütfen kurallara dikkat edelim. Kurallara uyduğumuz müddetçe kaza sayılarımız azalacaktır. Hem mal kaybımız hem de can kaybımız ortadan kalkacaktır" ifadelerini kullandı.