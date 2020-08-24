Gaziantep’te yatırım destekleri arttı
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARINA İSTİNADEN, BAKANLAR KURULU’NUN KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN YATIRIMLARDAKİ DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDIĞINI BELİRTEN GSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADNAN ÜNVERDİ, BUNA GÖRE GAZİANTEP’İN MERKEZ İLÇELERİ DIŞINDA YER ALAN İLÇELERDE YAPILACAK YATIRIMLARDA DEVLET DESTEKLERİNİN ARTIRILDIĞINI KAYDETTİ.
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden, Bakanlar Kurulu’nun Kararı ile yürürlüğe giren yatırımlardaki devlet yardımları hakkındaki kararda değişiklik yapıldığını belirten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, buna göre Gaziantep’in merkez ilçeleri dışında yer alan ilçelerde yapılacak yatırımlarda devlet desteklerinin artırıldığını kaydetti.
Karar kapsamında yatırımların şehir merkezinden uzak bölgelere yapılmasının teşvik edeceğini dile getiren Adnan Ünverdi, “Teşvik mevzuatına göre, 3. Bölgede yer alan Nizip, İslahiye, Oğuzeli, Nurdağı, Karkamış, Araban ve Yavuzeli ilçelerimiz yapılacak olan yatırımlarda bir alt bölge olan 4. Bölge desteklerinden faydalanabilecek. Söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise 2 alt bölge olan 5. Bölge desteklerinden faydalanabilecek. Bu doğrultuda Oğuzeli OSB, Nizip OSB, İslahiye OSB’de yapılacak yatırımlar 5. Bölge teşviklerinden faydalanacak ve bu bölgelere olan ilginin artması sağlayacak. Bu anlamda merkez ilçelerimiz dışındaki ilçelerimizdeki üretim ve istihdam daha da hareketlenecek” dedi..
Şehir merkezlerindeki OSB’lerin yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda verilen teşviklerle yatırımların daha homojen hale geleceğine işaret eden Ünverdi, “Şehir merkezlerindeki yoğunluk nedeniyle devletimiz yatırımların rahat bölgelere kaymasına yönelik katkısını artırmıştır. Bu durumun nüfus yoğunluğunun çok olduğu kent merkezlerine de olumlu yansımaları olacaktır” ifadelerini kullandı.
Adnan Ünverdi, kararın 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe gireceğini sözlerine ekledi.
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