banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kanuni'nin portresi rekor fiyata satılacak
Kanuni'nin portresi rekor fiyata satılacak
Survivor'da büyük kavga, federasyon harekete geçti...
Survivor'da büyük kavga, federasyon harekete geçti...
Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis cezası
Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis cezası
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı

Gaziantep’te yağmur etkili oluyor

Gaziantep’te sabah saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürerek devam ediyor. Bazı vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

GAZİANTEP 23.03.2021, 11:20
2
Gaziantep’te yağmur etkili oluyor

Gaziantep’te sabah saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürerek devam ediyor. Bazı vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Gaziantep’te başlayan yağmur yağışı etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde başlayan yağmur şiddetini artırarak devam etti. Bazı vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağmur, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Vatandaşların yağmurdan korunmak için taksilere binmesi dikkat çekerken, yağışın Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur