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Gaziantep’te vahşet

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vurulan iki köpekten biri telef olurken, diğeri ise çenesinden ağır yaralandı.

GAZİANTEP 28.07.2022, 23:03
Gaziantep’te vahşet

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vurulan iki köpekten biri telef olurken, diğeri ise çenesinden ağır yaralandı.

Olay, İslahiye ilçesi Türkbahce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vuruldu. Köpeklerden biri telef olurken, diğeri ise çenesinden ağır yaralandı. Bir evin bahçesine sığınan yaralı köpeği gören vatandaşlar ise gözyaşlarını tutamadı. Gece silah sesi duyduklarını belirten vatandaşlar, köpeğin bahçelerine girdiğini, hayvanı görünce sabaha kadar uyuyamadıklarını söylediler. Yaralı köpek tedavisi için yetkililere teslim edilirken, jandarma ekipleri köpekleri vuran şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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