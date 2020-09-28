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Gaziantep’te uyutulmadan küçük bir kesi ile tıkalı olan şah damarı açıldı

GAZİANTEP’TE BİR İLK UYUTULMADAN KÜÇÜK BİR KESİ İLE TIKALI OLAN ŞAH DAMARI AÇILDI

GAZİANTEP 28.09.2020, 14:52
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Gaziantep’te uyutulmadan küçük bir kesi ile tıkalı olan şah damarı açıldı

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’ne baş dönmesi, baş ağrısı, yürürken denge bozukluğu kimi zaman da gözlerinde kararma şikayetleri yaşayan 67 yaşındaki Hamit Koduman yaşam kalitesinin gittikçe düştüğünü, sıradan işlerini bile yerine getiremediğini belirterek daha önce bu şikayetleri için Nöroloji Kliniği’ne de başvurduğunu iletti.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hikmet İyem’in gerçekleştirmiş olduğu muayene ve tetkikler sonunda hastanın sol ana şah damarında (beynin sol tarafını besleyen damar) yüzde 95 oranında darlık olduğu belirlendi. Profesör Doktor İyem, hasta ile ilgili "Hastamız bize başvurduğunda, günlük hayatını idame ettirmesi oldukça kısıtlıydı. Hastamızın şah damarı detaylı biçimde incelendiğinde, damarın içi adeta çamur görünümündeydi. Hastamızın inme (felç) riski oldukça fazla olduğu için hastamıza ivedi olarak ameliyat önerdik. Hastamızın geçmiş öyküsünü incelediğimizde ise; daha önceden geçirmiş olduğu Koroner By-Pass ameliyatı bizim ameliyat planlamamıza yön verdi. Hastamızın ileri düzeyde KOAH hastası ve böbrek yetmezliği şikayetleri ise diğer bulgularımız arasındaydı. Bütün bunlar göze alındığında, hastamıza genel anestezi değil de lokal anestezi eşliğinde kendisi ile sohbet ederek bu ameliyatı gerçekleştirmeyi uygun gördük. Bu sayede hastamızı olası komplikasyonlara karşı korumayı da amaçladık. Yaklaşık 30 dakika süren ameliyatımız sadece 5 cm kesi ile gerçekleştirildi. Sonrasında hastamız iki saat süre ile Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi’ne alındı. Sonrasında hastamız özenli bir şekilde, serviste takip edilerek 24 saat sonra şifa ile taburcu edildi" ifadelerini kullandı.

Ameliyat sonunda görüştüğümüz Halil Koduman ise "Uzun yıllardan beri KOAH hastasıyım, 2017 yılının Haziran ayında Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde by-pass ameliyatı oldum ama baş dönmem son yıllarda fazlalaşınca yine bu hastaneye geldim. Doktorumuzun burada yeni olduğunu fakat önemli hastanelerde geçmişte birçok başarılı ameliyat gerçekleştirdiğini duydum. Ameliyat olmamı doktorum önerince ben de ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyatım nefes darlığı şikayetim nedeniyle lokal olarak gerçekleştirildi. Ameliyat sırasında uyutulmadan orada bulunan hekim ve çalışanlar benimle sohbet ettiler ameliyatın nasıl bittiğini bile anlamadım. Şu an ise oldukça rahatım. Başkasının yardımı olmadan yürüyebiliyorum. Düşme korkusu artık hayatımda yok. Emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ diye konuştu.

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