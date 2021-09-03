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Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep’te yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

GAZİANTEP 03.09.2021, 10:15
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep’te yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ayrı adrese operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 750 gram metamfetamin, 2 kilo eroin, 450 adet captagon hap, 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

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