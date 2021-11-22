Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 393 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü haftalık olarak kent genelinde yaptıkları operasyonlar sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken 393 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 27’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 15.11.2021 ile 21.11.2021 tarihleri arasında yaptıkları operasyonlar sonucu; 31 kilo 716 gram esrar, 9 kilo 92 gram metamfetamin, 113 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 82 gram eroin, 207 adet uyuşturucu hap, 8 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ele geçirdi. Ekipler operasyonlar kapsamında ayrıca 393 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 27’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.