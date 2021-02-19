Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

Gaziantep’te, 750 polisin katılımıyla torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik "Narko-Şahin 27" operasyonu yapıldı. Toplam 29 şüpheli şahsın gözaltına alındığı operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise tuvalet gideri, ayakkabı tabanı ve otomobil anahtarına gizlenen uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, il merkezinde bulunan Hacıbaba, Mithatpaşa ve Hasırcıoğlu mahallelerinde 750 polisin katılımı, helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle ‘Narko-Şahin 27 Operasyonu’nu başlattı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet ve Polis Özel Hareket ekiplerinden 750 personelin katıldığı operasyon kapsamında 32 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Tuvalet gideri ve ayakkabı tabanında uyuşturucu bulundu

Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’in de bizzat katıldığı operasyon kapsamında 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyon sırasında baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 2 kilo 150 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 1 kilo 680 gram esrar, 1 kilo 432 gram metamfetamin (Ateş - Buz), 235 gram eroin, 462 adet captagon hap, 128 adet ecstasy hap, 8 adet hassas terazi, 5 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Operasyon kapsamında baskın yapılan bazı adreslerde uyuşturucu maddenin zulalanmış halde tuvalet gideri, ayakkabı tabanı ve otomobil anahtarına saklanmış olması ise dikkat çekti.

Operasyon sonrası gözaltına alınan 29 şüpheli hakkındaki yasal işlemlerin devam ettiği vurgulandı.