Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Gaziantep’te yapılan uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Ekiplerin, 4 ikamet ve 2 araçta yaptığı aramalarda 200 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 165 gram metamfetamin (ateş-buz), 101 gram esrar, 14 adet uyuşturucu hap, 10 gram skunk, 8 gram eroin, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 23 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.