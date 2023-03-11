Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Gaziantep’te, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonda bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sarıgüllük Mahallesi’nde bir ikamet ve araçta yapılan aramada 231,20 gram metamfetamin, 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Operasyon sonucunda çok sayıda suç kaydı bulunan M.K. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.