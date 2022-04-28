Gaziantep’te tramvay ve belediye otobüsleri 4 gün boyunca ücretsiz olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) bünyesinde hizmet veren tramvay ve otobüsler, Ramazan Bayramı dolayısıyla Arefe gününden itibaren 4 gün boyunca tüm vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi Gazi Ulaş A.Ş’ye bağlı tramvay ve otobüsler, Ramazan Bayramında vatandaşların şehir genelinde aile, akraba, ve mezarlık ziyaretlerini ücretsiz şekilde gerçekleştirebilmeleri için 1 Mayıs ile 4 Mayıs tarihleri arasında tüm gazi şehirliler için ücretsiz olacak. GBB Zabıta Daire Başkanlığı şehir içi toplu ulaşımda düzeni korumak ve bayram ziyaretlerinin sorunsuz ve rahatça gerçekleşmesini sağlamak için trafik ekipleriyle koordineli çalışarak durak ve hatlarda gerekli kontrolleri ve önlemleri alacağı duyuruldu.

Öte yandan zabıta ekipleri vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için Arefe günü yoğun bir şekilde denetim yapacağı ve bayram boyunca şehirde dilenci, seyyar satıcı ve izinsiz işportacılara karşı da tedbirlerin arttırılacağı da belirtildi.