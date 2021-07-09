Gaziantep’te Ticari İHA Pilotluk Eğitimi düzenlendi

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Üniversitesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde TEKNOFEST 2021’e katılacak öğrenci ve danışmanlara yönelik “Ticari İHA Pilotluk Eğitimi” sonuç toplantısı düzenlendi.

Vali Davut Gül, burada, Teknofest sonrası Gaziantep’te hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını herkesin gördüğünü dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’yla Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2021 için geri sayım sürerken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi’nin işbirliğinde, GAÜN’de eğitim gören 120 öğrenci ve 25 danışman için Ticari İnsansız Hava Araçları (İHA) Pilotluk Eğitimi düzenledi.

GAÜN Makine Mühendisliği Dekanlık Binası’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Davut Gül, eğitimler ve yapılan çalışmalar için emek verenlere teşekkür ederek, “Başarı tercih ile başlıyor. Bu sizler için de geçerli, sizlere destek veren üniversitemiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyeler için de. Bu tercihleri bilim, teknoloji yönünde kullandığınızda ortaya bir başarı çıkıyor. TEKNOFEST ile birlikte Gaziantep’te hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını hepimiz gördük. Öğrencilerimiz yapabileceklerini gördüler. Bizler de öğrencilerimizin yapabileceklerini gördük. Bundan sonraki süreçte daha iyisini yapmayı umuyoruz” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey ise toplantıda öğrenci ve danışmanların yaz tatilinde gelişim amacıyla yaptıkları fedakârlıktan dolayı memnun olduğunu aktararak, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyeleri ile birlikte sizleri desteklemek ve sizlere imkân sunmak amacıyla her zaman hazırız. Yine eksikleriniz varsa bunları tamamlamak için bizlerle iletişim kurabilir, ulaşabilirsiniz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in dediği gibi ‘Bizim ülkemizin petrolü yok ama gençleri var’. Gençlerimize güveniyor ve onların ülkemize katma değer katacağına sonsuz bir inancımız var” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Yumrutaş ise gelecekte her türlü cihaz, ekipmanın üretiminde ülkenin imar edilmesinde ve teknoloji olarak ilerlemesinde öğrencilere çok önemli sorumluluklar düştüğünü belirterek bu konuda öğrencilerin yüreklerini ortaya koyacağına inandığını aktardı.

Konuşmalar sonrasında Vali Gül ve toplantıya katılanlar, öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceleyerek, öğrenci ve danışmanlardan bilgi aldı.

Ticari İHA Pilotluk Eğitimi Lisans eğitimlerine katılan öğrenci ve danışmanlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı drone ehliyetlerini alarak onaylı birer pilot olmaya hak kazandı.