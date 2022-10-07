Gaziantep’te terör operasyonu

Gaziantep polisi düzenlediği operasyonla DEAŞ terör örgütü üyesi olan 2 kişi ile El Kaide terör örgütünün propagandasını yapan 1 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 kişi ile El-Kaide silahlı terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçiren ekipler, 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlattı.