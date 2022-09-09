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Gaziantep’te şüpheli şahıs denetiminde 19 gözaltı
Gaziantep’te şüpheli şahıslara yönelik yapılan denetimlerde 19 kişi gözaltına alındı.
GAZİANTEP 09.09.2022, 12:29
Gaziantep’te şüpheli şahıslara yönelik yapılan denetimlerde 19 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Maarif Kavşağı, Suburcu, Karagöz caddeleri, Ünaldı, Tekstilkent, Bozoklar mahalleleri ve Demokrasi Meydanı çevresinde yapılan denetimlerde 16’sı aranan şahıs olmak üzere toplam 19 kişi gözaltına alındı. Kontrollerde 1 adet tabanca, 3 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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