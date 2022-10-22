Gaziantep’te safra yolu yaralanmaları toplantısı gerçekleştirildi

Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği’nin bölge toplantısı Medical Point Gaziantep sponsorluğunda Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Gaziantep’te Medical Point Gaziantep Hastanesi’nin desteğiyle Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği’nin bölge toplantısı düzenlendi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin yaptığı açıklamada, "Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği’nin öncülüğünde ve Medical Point Gaziantep Hastanemizin sponsorluğunda gerçekleştirilen bu toplantıyı Gaziantep’te yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin her yerinden genel cerrahların katıldığı bu toplantının başarılı olmasını temenni ediyorum. Medical Point Gaziantep olarak bilimsel etkinliklerde Gaziantep’te yer almaya devam ediyoruz. Şehir içinden ve şehir dışından birçok Genel Cerrahi hekimimizi bu toplantı ile bir araya getirdik. Medical Point Hastaneler Grubu olarak 27 yıldır Medical Point Gaziantep Hastanesi olarak 15 yıllık tecrübemizle hastalara şifa dağıtmaya devam ediyoruz" dedi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği Eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet A. Balık ise, "Ulusal kongreler genellikle büyükşehirlerde yapıldığından dolayı bir çok meslektaşımız bu bilimsel toplantılarda katılamıyor. Zaman zaman dernekler toplantılarını bölgesel olarak yapmaktadır. Bölge hekimlerine büyük bir hizmet oluyor. Bugün ki konumuz Türkiye’de genel cerrahi alanda en fazla yapılan safra kesesi ameliyatları ve bunların komplikasyonlarıyla ilgili eminim ki bölge cerrahlarına büyük bir katkı sağlayacağı bir toplantı olacaktır” şeklinde konuştu.

Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kerem, bir otelde düzenlenen toplantıda, kendilerini Gaziantep’te ağırlayan Medical Point Gaziantep Hastanesi’ne teşekkür etti.

Kerem, ayda iki defa olgu tartışmaları yürüttüklerini belirterek, “İşin içinden çıkamadığımız bütün hastaları bu konseyde tartışarak bir karara bağlayabiliyoruz. Kendi adıma çok şeyler öğrendiğim bir konsey” diye konuştu..

Toplantıda Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanları Doç. Dr. Mesut Gül, Doç. Dr. Ersin Borazan, Op. Dr. Mehmet Ali Melik’in yanı sıra birçok hekim toplantıda hazır bulundu.