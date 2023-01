Gaziantep’te Sadri Alışık Tiyatro Okulu açıldı

Şahinbey Belediyesi tarafından, Yeşilçam’da "Turist Ömer" karakteriyle izleyenlerin gönlünde yer edinen oyuncu ve komedyen Sadri Alışık Tiyatro Okulu oğlu Kerem Alışık eşliğinde Gaziantep’te açıldı.

Sanatsal ve kültürel faaliyetlere önem veren Şahinbey Belediyesi projelerine bir yenisini daha ekledi. 3 farklı yaş kategorisinde ücretsiz tiyatro eğitimi vermek adına kolları sıvayan Şahinbey Belediyesi Sadri Alışık Tiyatro Okulunu Gaziantep’e kazandırdı. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen tiyatro eğitimine Yeşilçam’da "Turist Ömer" karakteriyle izleyenlerin gönlünde yer edinen oyuncu ve komedyen Sadri Alışık’ın oğlu Kerem Alışık ve ekibi katıldı. 2 yıllık eğitim boyunca çok sayıda 3 farklı yaş kategorisindeki kursiyerlere tiyatro sanatının incelikleri Şahinbey Belediyesi’nin sponsoru ile Kerem Alışık ve tecrübeli eğitmenlerinden öğrenecek. Kursiyerlere drama eğitimi, tiyatronun genel yapısı, teorik bilgiler, beden dilini etkin kullanma, jest mimik çalışmaları, pandomim, karakter çalışmaları, canlandırma, sahne üzeri uygulamalı eğitimler ve eğitici oyun çalışmaları gibi konularda da eğitimler verilecek.

“Sadri Alışık tiyatro okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum”

Programda konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her alanda geliştiklerini belirterek, “Ülkemiz her alanda gelişime devam ediyor. Ülkemiz bir yandan sanayi alanında, eğitimde, ulaşımda her alanda gelişirken tabi kültür ve sanat alanında da yatırımlar, çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Çok büyük ustalar yetiştirmişiz, yeni ustalara da ihtiyacımız var. Bir yandan da bunları yetiştirmek adına bizde Şahinbey Belediyesi olarak ülkemizin belki de en güzel kongre ve sanat merkezinden bir tanesini şehrimize inşa ettik. 37 bin 500 metre inşaat alanı her türlü aktivitenin yapılabileceği salonlarıyla gerçekten muhteşem bir eser oldu. Şehrimizde de bir eksiklik olduğunu düşündüğümüz tiyatro okulu ki bu konuda birçok kabiliyetli gençlerimiz var. Bir tiyatro okulu açalım dedik. Bu iş içinde Büyük üstadın Sadri Alışık’ın evladı aynı zamanda kendisi de hakikaten hem sinema da hem de tiyatro da büyük bir oyuncumuz. Bu konu da bir protokol imzaladık. Gaziantep’te tiyatro alanında eğitim görmek isteyen gençlerimizin başvurularını aldık. İlk etapta 18 yaş üstü grubu davet ettik. Yaklaşık da 550 tane gencimiz bu iş için başvuru yaptı. Başta Kerem Bey olmak üzere hocalarımız elemeleri yaptılar. 550 kişi içerisinden en kabiliyetli bu işe en yatkın, yetkin görülen 20 tane arkadaşımızla şu anda sınıfımızı açmış bulunuyoruz. Bugün de ilk eğitimimiz başlıyor. Böylelikle hem tiyatro alanında hem de oyuncu alanında yeni kişileri, gençlerimizi yetiştirmiş olacağız. Bunu çok önemsiyoruz. Ben Sadri Alışık tiyatro okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesile ile de büyük üstadı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

“Her şey çaba ve emek vermeden olmuyor”

Yeşilçam’da "Turist Ömer" karakteriyle izleyenlerin gönlünde yer edinen oyuncu ve komedyen Sadri Alışık’ın oğlu Kerem Alışık 49 filminin bu projeye vesile olduğunu ifade eden Alışık, “Her şey 49 filmi için Antep’e gelmemizle başladı. 49 filmini Antep’te çektik. Filmde bu işe vesile oldu. O süreçte Belediye Başkanıyla tanıştık. Sadri Alışık okulları olarak İstanbul’da 20’nci yıla yaklaşıyoruz. Ankara’da da bunu yapmayı sürdürüyoruz. Şimdi de Gaziantep için nasip oldu. Biz Konservatuar olarak çocuklarımıza burslu hizmet vermekten her şeyiyle bunu yapabilmenin uğraşı ve çabası içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah Gaziantep’te de Başkanın büyük desteği ile müthiş sahneler, atölyeler ve sınıflar çok donanımlı ve gençlerin yetişmesine imkan sağlayan güzel bu tesislerde, kurumlarda vesile olmaktan mutluluk ve kıvanç duyuyoruz. İnşallah çocuklarımız burada her şeyi istedikleri gibi yaşayıp, yetişip, öğrenip, çalışıp sonra kendi kanatlarıyla uçmayı başaracaklar. Ama her şey çaba ve emek vermeden olmuyor. Bakın kuşlara çırpınmayana gökyüzünü veriyorlar mı? Dolayısıyla da bu çabanın ve emeğin karşılığında elde edecekleri her şey bizi de mutlu edecek” dedi.