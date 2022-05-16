Gaziantep’te romatoloji sempozyumu

Türkiye Romatoloji Derneği, Doğu Anadolu Romatoloji Derneği ve SANKO Üniversitesi Hastanesi tarafından 3. Gaziantep Romatoloji Sempozyumu, 21 Mayıs 2022 tarihinde Gaziantep Divan Otel’de düzenlenecek.

Bu yıl ilk kez kardeş ülke Azerbaycanlı meslektaşların da katılacağı sempozyumun bilimsel kısmının 10 oturum olarak planlandığını belirten Doç. Dr. Kısacık, sempozyumu düzenlemekten mutlu olduklarını kaydetti. Azerbaycanlı hekimlerin istifade etmesi için ayrıca online olarak da sunumların canlı olarak paylaşılacağını ifade eden Doç. Dr. Kısacık, “Türkiye’den 31 konuşmacının katılacağı 3. Gaziantep Romatoloji Sempozyumu’nun son yıllarda Gaziantep’te gerçekleştirilecek en büyük romatoloji sempozyumu olması bekleniyor” diye konuştu.

Katılımcılara sertifika verileceğini anlatan Doç. Dr. Kısacık, sempozyuma kayıt için gaziantepromatoloji@kingkongistanbul.com adresinden iletişime geçilebilir.