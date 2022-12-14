Gaziantep’te PKK/KCK operasyonunda 1 tutuklama

Gaziantep’te PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıstan 1’i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı. İcra edilen operasyon neticesinde, terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.