Gaziantep’te PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep’te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve terör örgütüne eleman kazandırma faaliyetleri içerisinde bulunduğu tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda suç unsurlu dijital materyaller de ele geçirildi.

Yakalan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.