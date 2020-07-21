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Gaziantep’te örtü yangını
GAZİANTEP’İN ŞAHİNBEY İLÇESİNE BAĞLI YEŞİLKENT MAHALLESİ KIRSALINDA ÇIKAN ÖRTÜ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.
GAZİANTEP 21.07.2020, 17:21
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Gaziantep’in Şahinbey ilçesi kırsalında bulunan ormanlık alanda çıkan örtü yangını, karadan ve havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.
Şahinbey ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden 15 araç ile ve havadan yangın söndürme helikopteri ile yapılan müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektar alanın zara gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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