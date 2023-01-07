Gaziantep’te okul çevrelerinde huzur-güven uygulaması yapıldı

Gaziantep’te çocuk ve gençlerin daha huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla okul çevrelerinde huzur-güven uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda aranması bulunan 7 şüpheli ile birlikte toplam 9 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin daha huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla okul çevrelerinde huzur-güven uygulaması yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 02-06.01.2023 tarihleri arasında yapılan uygulamada 17 park-bahçe, 8 büfe ve 5 internet-oyun salonu olmak üzere toplam 30 umuma açık yer denetlendi. Uygulama ile toplam 345 şahıs ve 128 araç sorgulanırken 2 adet çalıntı motosiklet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulama sonucunda, aranması bulunan 7 şüpheli ile birlikte toplam 9 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.