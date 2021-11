Gaziantep’te öğretmenler unutulmadı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Başkan Vekili Mehmet Berk, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Gaziantep’teki Güngürge İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleriyle buluştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, İletişim Daire Başkanı Kayhan Doğan ve Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy Güngürge İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Berk: “Ne kadar şükranla ansak azdır”

Öğretmenlerle sohbet eden GBB Başkan Vekili Berk, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu anımsatarak, “Öğretmenlerimizi biz çok önemsiyoruz. Öğretmenleri ne kadar şükranla ansak azdır. Bugünün vesilesiyle ahirete intikal etmiş öğretmenlerimizin hepsine ve bugünün kutlanmasına öncü olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Allahtan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Yağcı: “Taleplerimiz karşılıksız kalmıyor”

Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ise buluşmada, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yalnızca bugün değil, ben ve benim gibi binlerce öğretmeni yılın her günü destekliyor. Taleplerimiz karşılıksız kalmıyor. Eğitim mesele olunca her türkü koşulda yardımda bulunuyor. Desteklerini bizden esirgemiyor. Biz de milli eğitim camiası olarak her zaman Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda GBB Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Güngürge İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ahmet Berktaş’a çiçek takdim etti. Protokol, öğretmenlerle ve öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.