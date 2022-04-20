Gaziantep’te öğrenciler için codecamp etkinliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Eğitmen Çağdaş Kaya’nın eşliğinde Deneyap Atölyesi öğrencilerine yönelik iftar sonrası başlayıp sahura kadar süren codecamp etkinliği düzenlendi.

Öğrencilere kod yazmak konusunda, yazacakları programın tasarlanması, veri tipleri, veri işlemleri ve crud operasyonlarının gösterilmesi amacıyla, canlı olarak bir proje üzerinde kod yazılarak, projelere nasıl başlanıp nasıl ilerleneceği konusunda bilgiler verildi. Herhangi bir proje başlangıcında doğru metotların neler olması gerektiği ve projeyi geliştirirken karşılaşılan hataların nasıl araştırıp nasıl çözüm bulunabileceği örnek bir proje üzerinden canlı olarak öğretilmeye çalışıldı.

Büyükşehir Belediyesi Gezegen Evi’nde bulunan Akıllı Şehir Veri Koordinasyon Merkezi’nde ki programın sonuna kadar kod yazmaya devam eden öğrenciler sahurla birlikte yazılımlarını tamamladılar.