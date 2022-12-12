Gaziantep’te narko alan operasyonunda aranan 36 kişi yakalandı

Gaziantep’te Narko-Alan uygulamaları çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, aranan 36 şahıs yakalanırken 128 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 05.12.2022-11.12.2022 tarihleri arasında Nizip, İslahiye ve Şehitkamil ilçelerinde yapılan Şehit Cihat ŞAHİN Narko-Alan Gaziantep ve Şahinbey İlçesinde yapılan Şehit Fatih DOĞAN Narko-Alan Gaziantep uygulaması yapıldı. Yapılan operasyonda, 101.17 gram esrar, 66.46 gram metamfetamin (ateş-buz), 14.00 gram eroin, 9.27 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5 adet uyuşturucu hap, 10 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 3 adet tüfek, 15 adet şarjör, 155 adet fişek, 1 adet çalıntı araç, 1 adet çalıntı motosiklet, 4 adet kesici-delici alet ele geçirildi. Uygulama neticesinde, 15.851 şahıs sorgulanmış, 36 aranan şahıs yakalanmış, 128 şahıs hakkında ise adli-idari işlem yapıldığı bildirildi.

Ayrıca denetimlerde 4.894 araç kontrol edilip, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 97 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulandığı belirtildi