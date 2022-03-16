Gaziantep’te metaverse evreni anlatıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Turkcell iş birliğinde metaverse dünyasını konu alan Metaverse ve Yapay Zekâ Çağı Konferansı gerçekleşti.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılan konferansa konuşmacı olarak Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Dr. Meryem Arslan, Turkcell Yazılım Mühendisi, Metaverse uzmanı Özer Durmaz ve Turkcell Yapay Zekâ Direktör Yardımcısı Caner Çanak katıldı.

Metaverse raporları paylaşıldı

Konferansın birinci bölümünde Meryem Arslan ve Özer Durmaz, block chain teknolojisi, metaverse, NFT piyasası konularına değinerek dijital dünyada yaratacağı değişimler üzerinde duruldu. Gelişmelerin sosyal, eğitim, tıp, moda, ticaret, psikoloji gibi konularda hazırlanan araştırma raporlarının sonuçlarını paylaşıldı. Arslan, gelişmeleri “Teknoloji rönesansı” olarak niteleyerek yaptığı sunumda metaverse evrenine ilişkin çeşitli filmler, oyun sektörü, metaversede verilen konserler ve düzenlenen defilelere ilişkin videolar paylaştı.

Meryem Arslan’ın sunumu sonrası Metaverse uzmanı Özer Durmaz, salonda hololens ile AR dünyasında yaşananları canlı örnek üzerinden gösterdi.

Yapay zeka teknolojisi enine boyuna anlatıldı

Konferansın ikinci bölümünde Caner Çanak yapay zekânın ne olduğu, metaverse ile bağlantısı, yapay zekâ teknolojileri, gündelik yaşama etkileri, yapay zekânın geleceğini içeren sunumunu gerçekleştirdi.

Programda ayrıca yapay zekânın vücut bulmuş hali olarak nitelendirilen pepper isimli robota yer verildi.

Soru ve videolarla konunun pekiştirildiği konferansa, siyasi parti temsilcileri, doktorlar ve sanatçı öğretim üyeleri ile ekonomistler ve farklı alanlarda öğrenim gören öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.